Objavljene detaljne specifikacije bombe korištene u američkom napadu na vjenčanje u Kohestaku

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), glavni sudija Hormozgana, pozivajući se na artefakte pronađene na mjestu američkog kriminalnog napada na vjenčanje u Kohestaku, rekao je: Vojni i vladin identifikacijski kod 96214 zabilježen je na tijelu bombe, koja, prema američkoj bazi podataka o lancu snabdijevanja odbrane, isključivo pripada kompaniji za oružje Raytheon.

Mojtaba Ghahremani je u subotu, tokom posjete mjestu napada, dodao: „Na osnovu stručnih studija, ovo oružje je precizno vođenog tipa, a kao rezultat tehničkih studija, analize podataka o otkrivenim dijelovima i rezultata detaljne analize natpisa, barkodova i upozorenja ugraviranih na ostacima projektila, priroda korištenih uređaja je precizno i ​​nepobitno utvrđena, te je dokazana njihova pripadnost terorističkoj vojsci Sjedinjenih Američkih Država.“

Vrhovni sudija Hormozgana objasnio je: „Vrsta vojne termalne baterije koja se koristi u municiji i projektilima koje koristi neprijatelj ukazuje na to da otkriveni cilindrični dio pripada visokonaponskoj termalnoj bateriji i da se koristi isključivo u sistemima za navođenje leta zločinačkih američkih raketa i precizno vođenih bombi.“

Ghahraman je nastavio: Još jedan otkriveni dio je modul elektronike za navođenje i let (Avionics Unit) projektila korištenih u ovom zločinu, koji je zaštićena kutija od legure koja sadrži elektronske ploče za obradu putanje i upravljanje projektilom, a na njoj je jasno vidljiva međunarodna naljepnica upozorenja o elektrostatičkom pražnjenju.

Naglasio je: Svi ovi dokumenti i tehnička dokumentacija su precizno zabilježeni i bit će formiran sveobuhvatan pravni slučaj za krivično gonjenje počinitelja i izvršitelja ovog ratnog zločina i dobavljača korištenog oružja pred nadležnim domaćim sudovima i pravnim i međunarodnim organima, a pravosudni sistem će ga ozbiljno i odlučno pratiti sve dok zločinci ne budu u potpunosti i odvraćajuće kažnjeni.

Prema Ghahramanu, napad na civilna okupljanja i tradicionalne svadbene ceremonije predstavlja jasno kršenje imperativnih pravila međunarodnog humanitarnog prava i četiri Ženevske konvencije, a dokazi i dijelovi prikupljeni s mjesta događaja su nepobitni dokazi o prirodi korištenog oružja i sponzorima oružja ovog agresivnog čina.

Vrhovni sudija Hormozgana, koji je bio prisutan na mjestu incidenta, dok je provodio terensku istragu o razmjerama ovog zločina i tješio porodice šehida i žrtava, izdao je potrebne sudske naloge za preciznu dokumentaciju, prikupljanje dokaza i pravno i sudsko praćenje slučaja.

Sjedinjene Američke Države su 1. septembra napale mjesto održavanja vjenčanja u Kohestaku pokrajine Hormozgan, a do sada je u ovom napadu potvrđena šehidska smrt pet osoba, uključujući šestogodišnje dijete.

Također, oko 70 osoba koje su prisustvovale vjenčanju je povrijeđeno i prevezeno u medicinske centre.