Pogođen toranj kompanije Aramco uslijed obnovljenih sukoba između Saudijske Arabije i Jemena

U napadu, za koji se okrivljuju snage Ansarullaha, u nedjelju je oštećena administrativna zgrada kompanije Saudi Aramco u Rijadu. Tom prilikom razbijeni su prozori na nekoliko spratova tornja koji se nalazi u Finansijskoj četvrti kralja Abdullaha, dok se vojne operacije jemenskih snaga protiv saudijskih ciljeva intenziviraju uslijed obnovljenih neprijateljstava između dvije strane.

Ministarstvo energetike Saudijske Arabije potvrdilo je incident, opisujući štetu kao ograničenu i navodeći da nema prijavljenih žrtava.

Zvaničnik ministarstva izjavio je da je zgradu pogodio padajući otpad od projektila, dodajući da su nadležne službe „brzo reagovale na incident i poduzele neophodne mjere”.

Svjedoci su prijavili znatna oštećenja na nekoliko spratova tornja, jedne od najviših zgrada u glavnoj finansijskoj četvrti Rijada.

Jedan svjedok je za agenciju AFP rekao da je toranj kompanije Aramco u Finansijskoj četvrti kralja Abdullaha bio meta napada, dok su još dvije osobe nezavisno potvrdile da je zgrada oštećena.

Incident se dogodio nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila da je presrela dvije rakete koje su jemenske snage lansirale prema Rijadu.

Ranije u nedjelju, širom saudijske prijestolnice odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, dok se sukob između Saudijske Arabije i Jemena nastavlja.

Kompanija Saudi Aramco nije bila odmah dostupna za komentar, a snage Ansarullaha nisu odmah izdale saopštenje povodom ove operacije.

Najnoviji događaji odvijaju se u kontekstu obnovljenih neprijateljstava nakon što je u julu propalo primirje iz 2022. godine, koje je privremeno zaustavilo borbe u dugotrajnom sukobu u Jemenu.

Od tada su jemenske snage intenzivirale napade raketama i bespilotnim letjelicama na saudijske aerodrome, luke, energetska postrojenja i vojne objekte, pojačavajući pritisak na infrastrukturu koja je od strateškog značaja za Kraljevinu.

Do ove eskalacije dolazi uslijed kontinuiranih vojnih operacija Saudijske Arabije protiv Jemena, uključujući napade na stambena područja, koji su rezultirali civilnim žrtvama i oštećenjima civilne infrastrukture.