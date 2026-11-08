Iran vrši obrnuti inženjering zarobljene američke vojne opreme

Savjetnik komandanta Vazdušno-svemirskih snaga Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC) kaže da iranski stručnjaci za odbranu reverzno preinačuju vojnu opremu zarobljenu iz Sjedinjenih Država tokom nametnutog rata protiv Irana.

Brigadni general Ali Balali je to izjavio u nedjelju, potvrđujući punu spremnost iranskih oružanih snaga da brane zemlju od bilo kakvog akta agresije.

"Različiti komadi opreme i niz sredstava su zarobljeni od neprijatelja, a stručnjaci [iranske] odbrambene industrije trenutno ih reverzifikuju", rekao je.

Dodao je da je glavni cilj da se maksimalno iskoriste raspoložive sposobnosti za unapređenje tehničkog znanja i unapređenje iranske odbrambene industrije.

SAD i Izrael zajednički su započeli ničim izazvanu agresiju na Iran 28. februara ciljajući na iranske visoke zvaničnike, komandante i civile pored infrastrukture, uključujući puteve, mostove i željezničke pruge.

Kao odgovor, iranske oružane snage pokrenule su snažne uzvratne napade na američku i izraelsku imovinu u regionu, zadajući teške udarce koaliciji koja je napadala.

Rat je zaustavljen nakon 40 dana prekidom vatre, koji je potom formalizovan sredinom juna potpisivanjem Islamabadskog memoranduma o razumijevanju od strane predsjednika Irana i SAD-a.

Iran pojačava svoje odbrambene sposobnosti nakon američko-izraelskog rata

Zapovjednik IRGC-a odbacio je kao "propagandu i psihološki rat" tvrdnje američkih i izraelskih zvaničnika da su iranske vojne sposobnosti oslabljene.

Rekao je da je neprijatelj nastojao da potkopa javni moral i stvori podjele između ljudi i zvaničnika; međutim, nacionalno jedinstvo ostalo je najjača odbrana Irana od stranih prijetnji.

Ukazujući na ulogu iranskog naroda u suprotstavljanju neprijatelju u različitim trenucima, Balali je rekao da su oni u više navrata demonstrirali svoju posvećenost odbrani zemlje i islamskog establišmenta.

“Ovaj društveni kapital i nacionalno jedinstvo služe kao snažan izvor podrške oružanim snagama”, naglasio je on.

Iran širi domaću proizvodnju raketa i dronova

Balali je rekao da su odbrambene sposobnosti Irana poboljšane od 40-dnevnog nametnutog rata, uz značajno povećanje resursa i opreme na raspolaganju oružanim snagama.

On je dodao da je povećana i domaća proizvodnja odbrambene opreme.

Rekao je da su svi potrebni objekti i infrastruktura za proizvodnju projektila, dronova i druge odbrambene opreme dostupni unutar Irana, dodajući da iranski stručnjaci zadovoljavaju potrebe odbrane zemlje putem domaće ekspertize.

“Za razliku od nekih zemalja koje se za svoju sigurnost oslanjaju na strane izvore, Islamska Republika Iran ne traži uvezenu sigurnost i značajan dio svojih odbrambenih potreba proizvodi na domaćem terenu”, rekao je savjetnik IRGC-a, naglašavajući da takav p