Iran osudio zračne napade na Jemen pod vodstvom Saudijske Arabije

U saopštenju objavljenom u nedjelju, Ministarstvo vanjskih poslova ponovilo je principijelan stav Irana protiv kršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Jemena, navodeći da su kontinuirana agresija, kao i ekonomska i zračna blokada nametnute ovoj arapskoj zemlji, u suprotnosti s međunarodnim pravom i islamskim učenjima.

U saopštenju se posebno osuđuju zračni napadi na civilnu infrastrukturu i nemilitarna područja, uključujući napad od 6. novembra na javnu pijacu Al-Hadara u okrugu Al-Waziiya (pokrajina Taiz), u kojem je poginulo 33 Jemenaca, među kojima 13 djece, dok su desetine drugih ranjene.

Također je osuđen zračni napad na selo Al-Shariyah u okrugu Bani Hushaysh, istočno od pokrajine Sana, u kojem je poginulo 33 ljudi, uključujući nekoliko žena i djece, kao i napad na pripadnike jemenske televizijske mreže Al-Masirah dok su obavljali novinarske zadatke.

Ministarstvo je navelo da ovi napadi predstavljaju grubo kršenje člana 2. stav 4. Povelje UN-a i osnovnih principa međunarodnog humanitarnog prava, te da čine ratne zločine.

Iran je također naglasio da sukob između Saudijske Arabije i Jemena mora biti okončan što je prije moguće putem dijaloga između strana, zasnovanog na njihovom dogovorenom planu djelovanja. Istaknuto je da to zahtijeva hitan prekid vojnih napada, potpuno ukidanje blokade i poštivanje prava jemenskog naroda na samoopredjeljenje.