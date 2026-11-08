Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok se bahreinsko pravosuđe priprema da danas, u nedjelju, izrekne kazne protiv desetina šiitskih učenjaka i vjerskih lica, upozorenje šejha Ise Kasima, duhovnog vođe šiita Bahreina, i protest organizacija za ljudska prava otkrili su nove dimenzije sigurnosnih sukoba vlade Al Kalife sa šiitskom zajednicom ove zemlje; vlade koja uživa opsežnu vojnu i sigurnosnu podršku Washingtona.

Prema onome što je ranije najavljeno, Vrhovni krivični sud Bahreina trebao bi danas, u nedjelju, 8. novembra 2026. godine, izreći kazne u slučaju 69 optuženih, uključujući 60 šiitskih učenjaka i vjerskih lica; suđenje koje se suočilo s protestima organizacija za ljudska prava zbog navoda o mučenju, prisilnim priznanjima i kršenju prava optuženih.

Od ukupnog broja optuženih, 56 je u pritvoru, a 13 drugih lica se sudi u odsustvu. Istovremeno, porasla je zabrinutost zbog mogućnosti izricanja teških kazni protiv ovih vjerskih ličnosti.

Bahreinsko pravosuđe tvrdi da su optuženi nastojali srušiti politički sistem formiranjem terorističke grupe i koristili džamije i vjerska okupljanja za promociju ideje starateljstva pravnika.

U međuvremenu, porodice i advokati optuženih negiraju optužbe i optužuju bahreinsku vladu za sekuritizaciju vjerskih aktivnosti i suzbijanje šiitskih vjerskih lica.

U saopštenju objavljenom uoči ovog suđenja, ajetullah šejh Isa Qassim, duhovni vođa bahreinskih šiita, upozorio je na obračun sa šiitskim vjerskim licima i naglasio potrebu da ljudi zaštite svoja prava i dostojanstvo.

Osvrćući se na društveni i vjerski status uhapšenih svećenika, pozvao je na mirnu i pravnu odbranu svećenika i upozorio na posljedice nastavka suđenja zasnovanih na izmišljenim i nepravednim optužbama.

Suđenje bahreinskim vjerskim licima odvija se u situaciji u kojoj vlada Al Khalife uživa bliske vojne i sigurnosne veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, a Bahrein je dom Pete flote američke mornarice u regiji.

Kritičari politike Washingtona smatraju da kontinuirana podrška SAD-a bahreinskoj vladi, uz tvrdnje zemlje da brani slobodu izražavanja i ljudska prava, odražava dvostruke standarde u američkoj vanjskoj politici.

Ova strateška podrška se nastavlja uprkos brojnim izvještajima o ljudskim pravima koji ukazuju na ograničenja vjerskih sloboda, hapšenja svećenika i sigurnosne sukobe s protivnicima bahreinske vlade.

20 međunarodnih i regionalnih organizacija za ljudska prava, uključujući Human Rights Watch i Svjetsku organizaciju protiv mučenja, izdale su zajedničku izjavu u kojoj protestuju protiv procesa rješavanja slučaja bahreinskih vjerskih lica i pozivaju na nezavisnu istragu o navodima o mučenju i prisilnim priznanjima.

Ove organizacije su također upozorile na korištenje zakona protiv terorizma za ograničavanje vjerskih aktivnosti i slobode izražavanja.

U međuvremenu, bahreinske opozicione grupe smatraju vladu Al Khalife odgovornom za moguće posljedice ovog suđenja i pozivaju na intervenciju međunarodnih institucija kako bi se garantovala prava optuženih.

Sada je slučaj desetina bahreinskih šiitskih učenjaka ponovo doveo u pitanje stanje ljudskih prava vlade Al Khalife i političku odgovornost njenih međunarodnih pristalica, posebno Sjedinjenih Država, kao i u prošlosti; slučaj koji ukazuje na nastavak sigurnosnih sukoba sa vjerskim i političkim zahtjevima šiitske zajednice.