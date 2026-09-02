Financial Times: Saradnja Teherana i Moskve u oblasti raketa ulazi u novu fazu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema izvještaju britanskih novina "Financial Times", program pod kodnim nazivom "C430L" je započet 2023. godine i još uvijek traje.

Financial Times tvrdi da niz visokih ruskih stručnjaka za rakete pomaže Iranu u razvoju sistema pogona na komprimovani mlazni pogon, tehnologije koja bi mogla omogućiti krstarećim raketama da lete vrlo velikim brzinama.

Britanski list tvrdi da će se dotična tehnologija vjerovatno koristiti u razvoju naprednih protivbrodskih raketa, kao i za precizne napade na kopnene ciljeve.

Prema izvještaju, kombinacija velike brzine sa sposobnošću leta na malim visinama mogla bi smanjiti vrijeme reakcije odbrambenih sistema za otkrivanje i presretanje takvih raketa.

Financial Times je također citirao dokumente prema kojima su ruska državna kompanija za izvoz oružja i kompanija NPO Mašinovskaja Vestnik bile uključene u organizaciju ove saradnje.

U izvještaju se tvrdi da su ruski inženjeri nekoliko puta putovali u Iran prije potpisivanja formalnog ugovora sa iranskim Ministarstvom odbrane u novembru 2023. godine i potom pregledali podatke vezane za letna testiranja i tehničke informacije o programu.

Izvještaj ocjenjuje saradnju u oblasti raketa između Teherana i Moskve kao dio šireg trenda u vojnim odnosima dvije zemlje i opisuje je kao recipročnu; što znači da su Iran i Rusija posljednjih godina imali koristi od međusobnih sposobnosti u raznim odbrambenim i vojnim oblastima.

Financial Times također navodi da su pregovori i saradnja u vezi s ovim programom još uvijek u toku, pozivajući se na prepisku za koju tvrdi da datira iz juna 2026. godine.