Danski aktivisti protestuju protiv govora mržnje krajnje desnice protiv muslimana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), grupa antirasističkih organizacija i građanskih aktivista okupila se jučer, u subotu, u Kopenhagenu, glavnom gradu Danske, kako bi protestovali protiv demonstracija krajnje desničarskog pokreta usmjerenih na politiku "ponovne imigracije/protjerivanja imigranata".

Glavni slogan skupa bio je "Ne ponovnoj migraciji", a organizatori su rekli da promjena slogana krajnje desnice u "borba protiv nacizma i islamizma" ne skriva njihovu ideološku i antiislamsku prirodu.

Lene Juncker, članica Zajedničke inicijative protiv rasizma i diskriminacije, kritikovala je krajnju desnicu, rekavši da se ove grupe pokušavaju sakriti iza slika danske zastave generiranih umjetnom inteligencijom. "Mnoge danske zastave ne mogu sakriti mržnju koju njihovi pristalice izražavaju prema muslimanima, posebno na društvenim mrežama", naglasila je.

Juncker je također odbacio okrivljavanje muslimana za ekonomske probleme i pad javne socijalne pomoći, rekavši da su rastući troškovi života i slabljenje socijalnih službi rezultat političara i poslodavaca koji su smanjivali plate i uslove rada.

Skup je počeo u subotu u 13:00 sati na trgu Halmtorut u okrugu Västerås u Kopenhagenu. Među govornicima su bili Jan Ekbyerg, predsjednik sindikata 3F u Kopenhagenu, i Sama Ben Haddou, generalni sekretar danske organizacije Mino. Organizatori su rekli da je cilj protesta bio suprotstavljanje normalizaciji politika protiv imigranata i odbrana sigurnosti i prava svih građana.