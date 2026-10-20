Iran upozorava UN na prijetnje SAD-a i Izraela

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Gholamhossein Darzi, ambasador i otpravnik poslova Islamske Republike Iran, napisao je u pismu Antoniju Guterresu, generalnom sekretaru UN-a i predsjedniku Vijeća sigurnosti: Ove neumoljive prijetnje, koje su dio američkih i izraelskih ratova agresije protiv Irana koji su započeli 13. juna 2025. i 28. februara 2026. godine, kao i namjerni napadi na iranske civile i vitalnu infrastrukturu, predstavljaju ozbiljan rizik od daljnjih kršenja međunarodnog prava s katastrofalnim humanitarnim posljedicama i međunarodnim mirom za regiju i sigurnost.

Iranski ambasador upozorio je da odgovornost za ove napade leži na Sjedinjenim Američkim Državama, cionističkom režimu i svima ostalima koji direktno ili indirektno podržavaju njihove agresivne akcije i državni terorizam.