Izraelski mediji napadaju omanskog muftiju

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šejh Ahmed bin Hamad Al-Khalili, veliki muftija Omana, postao je meta kritika i podsticanja od strane izraelskih medija zbog svojih stavova o izraelskoj okupaciji i palestinskom pitanju.

Izraelski TV kanal 11 tvrdi da veliki muftija Omana ne propušta nijednu priliku da napadne Izrael i izrazi podršku njegovim protivnicima.

Prošlog maja, na sastanku sa omanskim učesnicima Globalne Samood flote, Al-Khalili je izjavio da je ovaj pomorski pokret izazvao globalni odgovor i imao značajan uticaj.

U junu je pozvao na nastavak i proširenje pomorskih konvoja usmjerenih na probijanje blokade Pojasa Gaze, naglašavajući da su nedavni narodni i međunarodni pokreti pokazali sposobnost ovih mjera da utiču i privuku pažnju svjetskog javnog mnjenja.

Al-Khalili je prethodno u martu napao izraelsku agresiju. Osuđujući zatvaranje džamije Al-Aksa i kršenje palestinskih prava od strane Izraela, kritikovao je i šutnju islamskih zemalja pred događajima.

Njegovi stavovi su nastavljeni u septembru, kada je izdao saopštenje o događajima u Jemenu, Palestini, Libanu i Iranu.

U ovom saopštenju, Al-Khalili je kritikovao izjave nekih muslimanskih učenjaka o Sani i naglasio da prioritet treba i dalje biti suočavanje s izraelskom okupacijom.