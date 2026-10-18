Reakcija Al-Nujabe na uvredu američkog Ministarstva finansija protiv Irana i šiitskih vjerovanja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Kao odgovor na tvrdnju Ministarstva finansija SAD-a da Iran zloupotrebljava vjerska sredstva za terorističke aktivnosti, šejh Ali Al-Asadi, šef političkog vijeća Pokreta Nujaba, u poruci je izjavio: "Nedavna izjava Ministarstva finansija SAD-a, iako vrijeđa temeljna uvjerenja šiizma, pokazuje da namjeravaju da se bore protiv šiitskog pravosudnog i vjerskog autoriteta."

Dodao je: "Pod izgovorom presijecanja finansijske arterije Islamske Republike, oni se miješaju u vjersku obavezu plaćanja humsa šerijatskom pravniku; ideja koja očito ima cionističko porijeklo."

Šef političkog vijeća Pokreta Nujaba naglasio je: "Čak ni diktatori tog doba nisu mogli spriječiti isplatu vjerskih sredstava. Pozivamo istaknute učenjake uglednih teoloških škola Najaf i Qom i drugih da se odlučno suoče s ovim mrskim politikama cionizma i globalne arogancije."