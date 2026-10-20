Al-Zaidi je ograničio medijske i političke aktivnosti jemenskog pokreta Ansarullah u Iraku!

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Al-Arabi Al-Jadeed, iračka vlada je uvela ograničenja na aktivnosti članova jemenskog pokreta Ansarullah u Iraku nakon posjete premijera te zemlje Alija Al-Zaidija Saudijskoj Arabiji.

Prema ovom izvještaju, visoki irački zvaničnik je objavio da su predstavnici Ansarullaha obaviješteni da se suzdrže od bilo kakvih medijskih i političkih aktivnosti, održavanja sastanaka i konferencija za novinare, te kretanja izvan okvira zakona o prebivalištu. Prebivalište članova ureda pokreta je također određeno i od njih je zatraženo da dostave informacije o svom kretanju u Bagdadu i drugim provincijama.

Irački zvaničnik je naglasio da su aktivnosti protiv Saudijske Arabije i drugih zemalja u regiji s iračkog tla također podložne ovim ograničenjima. Kao razlog za ovu odluku naveo je princip dobrosusjedstva i sprječavanja miješanja u poslove drugih zemalja.

Jemenski ured Ansarullaha djeluje u području Jadriyyah u Bagdadu od 2018. godine, a brojne ličnosti iz pokreta također su bile prisutne u Iraku. Članovi Ansarullaha su se prethodno sastali s nekim iračkim političkim zvaničnicima, komandantima Narodnih mobilizacijskih snaga i oružanim grupama zemlje.

Ova odluka je donesena otprilike sedmicu dana nakon Al-Zaidijevog putovanja u Saudijsku Arabiju i njegovog sastanka s Mohammedom bin Salmanom, prijestolonasljednikom zemlje. Prema saopštenju iz Ureda iračkog premijera, Al-Zaidi je na sastanku osudio napad na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu i saudijske civilne objekte te naglasio protivljenje Bagdada korištenju iračkog tla za djelovanje protiv sigurnosti Saudijske Arabije i drugih zemalja u regiji.

Saad al-Jugaifi, penzionisani pukovnik iračke vojske, opisao je ovaj potez kao dio međunarodnog pritiska da se spriječi podrška grupama povezanim s Iranom u regiji. Također je tvrdio da je posljednjih mjeseci nekim visokim članovima libanskog Hezbolaha i jemenskog Ansarullaha ograničen pristup iračkom finansijskom sistemu, a ta ograničenja uključuju banke, kompanije za mjenjačnicu i transfer novca te iračku aviokompaniju.

Prema riječima iračkog stručnjaka, ove mjere imaju za cilj spriječiti nametanje međunarodnih finansijskih ograničenja i njihove ekonomske posljedice po Irak.

Iračka vlada još nije službeno objavila detalje ovih ograničenja.