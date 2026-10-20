Objavljen je puni tekst Sporazuma iz Meke; od međusobne odbrane i razmjene informacija do 10-godišnje zabrane izlaska

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), istovremeno s podnošenjem prijedloga zakona o "Sporazumu o međusobnoj odbrani iz Meke" turskom parlamentu na razmatranje i odobrenje, Middle East Eye objavio je detalje sporazuma, prema kojem se tri zemlje obavezuju na međusobnu odbranu, vojnu pomoć, razmjenu informacija i saradnju u odbrambenoj industriji, a povlačenje iz njega je zabranjeno u prvih 10 godina.

Pakt, koji su Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisale u augustu, stvara novi međunarodni odbrambeni savez i obavezuje zemlje potpisnice da se brane jedna od druge, što je obaveza slična Članu 5 Sjevernoatlantskog ugovora (NATO).

Tekst sporazuma, koji je Middle East Eye ekskluzivno dobio na uvid, ne identificira nijednu određenu zemlju ili regiju kao prijetnju; ali naglašava da će sve zemlje učesnice poduzeti potrebne mjere da zaštite jedna drugu u slučaju oružanog napada na nezavisnost, suverenitet ili teritorijalni integritet bilo koje od članica.

Član 1. pakta navodi: „Ako su teritorijalni integritet, suverenitet ili međunarodno priznate granice bilo koje od 'Stana' ugroženi ili ugroženi, 'Strane' će upotrijebiti sva potrebna sredstva da eliminišu takve prijetnje ili opasnosti.“

Član 2. navodi da će se „oružani napad koji potiče izvan bilo koje od Strana smatrati napadom na sve njih.“

Član 2. nastavlja: „Ako je jedna od Strana predmet oružanog napada ili vojne agresije druge države ili grupe država, Strane će odmah pomoći napadnutoj Strani i u potpunosti će iskoristiti sva sredstva međusobne pomoći koja im stoje na raspolaganju.“

Član također dodaje da će Strane odrediti obim i prirodu podrške koja će se pružiti nakon objektivne procjene potrebne pomoći i da će međusobno sarađivati ​​u okviru svojih raspoloživih resursa, uključujući vojne objekte i kapacitete.

Sporazum također predviđa saradnju u razvoju odbrambene industrije, obuci oružanih snaga i međusobnom obezbjeđivanju opreme, goriva i drugih odbrambenih potrepština. Osim toga, uspostavlja okvir za razmjenu informacija i obavještajnih podataka.

Sporazum, koji se sastoji od 16 članova, nema rok važenja.

Prema njegovim odredbama, zemlje potpisnice mogu se povući iz sporazuma tek nakon 10 godina od njegovog stupanja na snagu, pod uslovom da pismeno obavijeste ostale strane o svojoj namjeri najmanje tri mjeseca prije povlačenja.