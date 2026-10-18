Zakzaky: Ostvarenje islamskog sistema ne znači da svi ljudi postanu muslimani

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šejh Ibrahim Zakzaky objasnio je odgovornost mladih na putu islamskog pokreta i koncept uspostavljanja religije na završnoj ceremoniji međunarodne konferencije "Mladi i budućnost islamskog pokreta" u Abuji, glavnom gradu Nigerije. Ova konferencija održana je naporima Armije šehida Ahmeda Zakzakyja (JASAZ).

Ukazujući na važnost mladosti u ljudskom životu, naglasio je potrebu iskorištavanja ove prilike za vrijedne aktivnosti i bogosluženje, rekavši: "Mladost nije samo nekoliko godina nečijeg života, već period osnaživanja i truda."

Vođa Islamskog pokreta Nigerije nastavio je kritizirati neke stavove o nemogućnosti uspostavljanja religije zbog nedostatka objekata i moći ili zbog toga što nisu svi članovi društva muslimani, te je izjavio da takva percepcija nije ispravno razumijevanje koncepta ostvarivanja religije.

Šejh Zakzaky, praveći razliku između uspostavljanja religije i prelaska svih članova društva u islam, izjavio je: "Naš pokret nije poziv na šiizam, već poziv na uspostavljanje religije."

Objašnjavajući ovaj stav, dodao je: Uspostavljanje religije znači vladavinu Božanskih zakona i sprječavanje donošenja zakona koji su u suprotnosti s Božjim odredbama. Islamski sistem mora biti formiran na osnovu Božanskih zakona, a ne u suprotnosti s njima.

Da bi objasnio ovo pitanje, šejh Zakzaky se osvrnuo na iskustvo šejha Osmana bin Fodija i Islamske Republike Iran te podsjetio da u Iranu postoje sljedbenici drugih religija, uključujući i Jevreje. Shodno tome, naglasio je da prelazak svih ljudi na islam nije uvjet za ostvarenje islamskog sistema.

U drugom dijelu svog govora, vođa Islamskog pokreta Nigerije, osvrćući se na napore neprijatelja da uguše islamski pokret, izjavio je: Ovi napori neće uspjeti i pobjeda će pripasti pokretu i putu istine.

Na kraju je naglasio potrebu da se čvrsto stoji u podršci istini i pravu te pozvao ljude da se ne zadovolje gledanjem, već da poduzmu korake ka ostvarenju Božanske religije zauzimanjem stava i aktivnim učešćem.