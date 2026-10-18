Egipat: Spremni smo podržati Saudijsku Arabiju, ali se nećemo upuštati u rat

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), egipatski predsjednik Abdel Fattah Al-Sisi objavio je u subotu da je Egipat spreman poduzeti bilo kakvu akciju za odbranu Saudijske Arabije ako zemlja to zatraži. Zatražio je od parlamenta svoje zemlje da održi hitnu sjednicu kako bi mu se dalo potrebno ovlaštenje u tom pogledu.

Al-Arabi Al-Jadeed je u bilješci napisao: Ovaj incident se dogodio nekoliko dana nakon što je egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdel-Ati također najavio spremnost Kaira da odgovori na svaki zahtjev za saudijsku podršku, uključujući i vojnu pomoć. Egipatski parlament je jučer odlučio da danas (nedjelja) održi hitnu sjednicu na zahtjev Al-Sisija.

Govoreći na ceremoniji dodjele diploma na Egipatskoj vojnoj akademiji, Al-Sisi je napomenuo da Egipat neće dozvoliti nikakvu štetu sigurnosti i stabilnosti Saudijske Arabije i da je spreman poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu i odbranu zemlje u skladu s uputama saudijske vlade. Napomenuo je da je znao da bi takva mjera zahtijevala odobrenje parlamenta, zbog čega je pozvao na hitnu sjednicu parlamenta kako bi se dala dozvola ako Rijad to zatraži.

Al-Sisi je također naglasio da Egipat ne želi napasti niti voditi rat protiv bilo koga, navodeći da ćemo poduzeti sve potrebne mjere za odbranu naše braće u Perzijskom zaljevu.

Al-Sisijeve izjave dolaze nakon perioda oklijevanja i konzervativizma Kaira u vezi s pridruživanjem regionalnim sigurnosnim i vojnim aranžmanima i tekućim pregledom trilateralnog sporazuma o odbrani između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana. Dok je prethodni stav Egipta bio zasnovan na izražavanju solidarnosti i spremnosti da pruži podršku, Al-Sisi je sada javno govorio o mogućnosti vojne akcije, iako ju je uvjetovao zahtjevom Saudijske Arabije i okončanjem pravnih procedura.

Uključivanje u rat nije prioritet

Al-Arabi Al-Jadeed je nastavio: „Prema riječima posmatrača, ovo ne znači da je Egipat zapravo odlučio poslati trupe u Saudijsku Arabiju ili se pridružiti trilateralnom sporazumu o odbrani, već ukazuje na spremnost Kaira da razmotri opcije izvan političke i diplomatske podrške u slučaju eskalacije napada na Saudijsku Arabiju i zahtjeva za direktnom vojnom pomoći od Rijada.“

Bivši zamjenik egipatskog ministra vanjskih poslova Rakha Ahmed Hassan rekao je: „Kairo je izjavio svoju spremnost da pruži potrebnu podršku Rijadu u skladu sa sporazumom između dvije strane.“ Ova podrška može poprimiti političke, diplomatske i odbrambene oblike, ovisno o prirodi prijetnji i specifičnim potrebama kroz konsultacije između dvije zemlje.

Navodeći da se suočavanje s prijetnjama s kojima se suočava Saudijska Arabija, uključujući rakete i dronove, razlikuje od učešća u kopnenim vojnim operacijama, on je primijetio: Prioritet je osigurati potrebna sredstva za zaštitu zemljišta i objekata, a ne ući u direktne vojne borbe.

U vezi s političkim dešavanjima, Rekha Ahmed Hassan je izjavio: Kontakti između Egipta i Irana pružaju priliku za diskusiju i konsultacije o načinima smanjenja tenzija, posebno s obzirom na razgovore o mogućnosti posredovanja između Saudijske Arabije i Jemena.

Egipatski diplomata je naglasio: Kairo daje prioritet sigurnosti plovidbe u Crvenom moru i moreuzu Bab al-Mandab, s obzirom na njihovu direktnu vezu s međunarodnom trgovinom i Sueskim kanalom.

Ovo je u isto vrijeme kada su izjave egipatskog ministra vanjskih poslova u intervjuu za Bloomberg prošlog utorka poslale jasnu poruku Rijadu da je Egipat spreman pružiti svaku vrstu podrške, uključujući vojnu pomoć, i da će pozitivno odgovoriti na saudijske zahtjeve. Međutim, egipatski ministar vanjskih poslova naglasio je da se trostrani sporazum preispituje i da će se četverostrani odbor koji čine Egipat, Saudijska Arabija, Turska i Pakistan sastati kako bi se konsultovao o budućnosti regionalne sigurnosti.

S druge strane, Abdel Ati je u telefonskom razgovoru sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araqchijem prošlog utorka naglasio prioritet političkih i diplomatskih rješenja.

Al-Arabi Al-Jadeed je dodao: „Stoga, Al-Sisijeva izjava o spremnosti da pruži vojnu podršku Saudijskoj Arabiji ne znači nužno pridruživanje trostranom odbrambenom sporazumu, jer se pozitivan odgovor na konkretan zahtjev savezničke i savezničke zemlje razlikuje od pridruživanja odbrambenoj koaliciji koja može uključivati ​​sigurnosna i vojna prava izvan prirode bilateralnih odnosa.“

Niti zahtjev za parlamentarno odobrenje ne znači da je egipatska intervencija postala riješeno i konačno pitanje. Priroda saudijskog zahtjeva, ako bude upućen, bit će ključni faktor u određivanju prirode i oblika egipatskog odgovora. Ovo je još važnije s obzirom na Član 152. egipatskog ustava, koji zahtijeva odobrenje parlamenta dvotrećinskom većinom njegovih članova za objavu rata ili slanje oružanih snaga u borbenu misiju izvan granica zemlje, nakon konsultacija sa Nacionalnim vijećem za odbranu. Stoga, poziv za hitnu sjednicu ne znači konačnu odluku o raspoređivanju snaga, već predstavlja mogući početni korak.

S obzirom na rizike šireg sukoba, Jemen je jedan od najistaknutijih testova za Kairo. U konačnici, njegov sljedeći korak će zavisiti od prirode saudijskog zahtjeva, egipatskog ustavnog procesa, putanje eskalacije vojnih tenzija u regiji i njenog utjecaja na sigurnost Crvenog mora, moreuza Bab al-Mandab i ekonomskih interesa Kaira.