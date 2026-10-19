CAIR: Trumpovo ismijavanje imena "Muhamed" znak je njegovog političkog očaja i duboke nesigurnosti

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR), poznato kao najveća muslimanska organizacija za građanska prava u Sjedinjenim Državama, u ponedjeljak ujutro opisalo je ismijavanje imena "Muhamed" od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa i ono što je vijeće nazvalo "široko rasprostranjenom opsesijom krajnje desnice američkim muslimanima" kao znak "dubokog političkog očaja i nesigurnosti".

Vijeće je u saopštenju objavilo da takve izjave i napadi neće spriječiti američke muslimane da s ponosom praktikuju svoja vjerska uvjerenja i učestvuju u javnoj areni.

Prema saopštenju, Trump je pokušao ismijati popularnost imena "Muhamed" na svom predizbornom skupu u Daltonu, Georgia, i tvrdio da bi pogađanje imena za ljude s bliskoistočnim imenima bilo tačno u oko 65 posto slučajeva.

Organizacija je također objavila da su desetine članova američkog Kongresa posljednjih godina pozvale na zatvaranje džamija i drugih islamskih centara, predložile deportacije i zabrane muslimanima, tvrdile da su muslimani na ivici dominacije Sjedinjenim Državama, pa čak i prijetile nasiljem protiv američkih muslimana.

Očajni političari odvraćaju javno mnijenje od stvarnih kriza stvaranjem imaginarnog neprijatelja.

U drugom dijelu svoje izjave, Vijeće za američko-islamske odnose kritiziralo je široko rasprostranjenu pažnju koju Trump i drugi političari posvećuju američkim muslimanima, navodeći: „Ova rastuća opsesija američkim muslimanima od strane predsjednika Trumpa i drugih političara znak je političkog očaja i duboke nesigurnosti. Američki muslimani čine mali postotak stanovništva naše zemlje; ipak, posljednjih godina, privukli su gotovo 100 posto pažnje mnogih mržnjom ispunjenih političkih lidera, lobista i mržnjom ispunjenih grupa.“

Organizacija je nastavila kritikovati grupe koje djeluju s antipalestinskim i antiislamskim stavovima, rekavši: „Antipalestinski ekstremisti žele iskoristiti islamofobiju kako bi ušutkali američke muslimane, muslimane koji se protive izraelskom rasipanju novca poreskih obveznika na beskrajne ratove i kršenje ljudskih prava.

Antimuslimanski ekstremisti, koji mrze raznolikost američkog društva, žele spriječiti američke muslimane da igraju rastuću, pozitivnu i istaknutu ulogu u javnoj sferi. Očajni političari također žele odvratiti Amerikance od stvarnih problema, poput rastuće inflacije i krize troškova života, stvarajući sliku muslimana kao imaginarnog i prijetećeg neprijatelja.“

CAIR je također upozorio da su ove grupe nesvjesne provokativnih posljedica svojih izjava, navodeći nasilne posljedice širenja govora mržnje protiv muslimana.

U saopštenju se navodi: „Nijedna od ovih grupa ne mari što njihov proračunati i cinični govor mržnje podstiče dalje nasilje protiv njihovih američkih sunarodnjaka, poput smrtonosnog napada na Islamski centar San Diega, bacanja zapaljivih bombi na džamije u Minnesoti i uboda nožem šestogodišnjeg palestinskog muslimanskog dječaka, Wadi al-Fayouma, u predgrađu Chicaga. Vjerujemo da su obje grupe, potaknute mržnjom, na kraju osuđene na propast.“

Muslimani i dalje postoje i uključeni u Ameriku

Kao direktan odgovor na Trumpove primjedbe o imenu Muhamed, Vijeće za američko-islamske odnose naglasilo je da ovo ismijavanje neće promijeniti mjesto imena Muhamed u američkom društvu.

U saopštenju organizacije se nastavlja: „Predsjednik Trump može ismijavati ime Muhameda koliko god želi; ali to neće promijeniti činjenicu da se Muhamedovo ime pamti s poštovanjem širom naše zemlje, i dugo nakon što napusti Bijelu kuću i dugo nakon što je antimuslimanska retorika, poput antikatoličke retorike, poslana na smetlište historije, ako Bog da.“

Vijeće je dalje ukazalo na prisustvo muslimana u raznim društvenim, naučnim, ekonomskim i političkim arenama u Americi, navodeći: „Amerikanci po imenu Muhammed nastavit će služiti našoj zemlji kao doktori, poduzetnici, izabrani zvaničnici i u drugim oblastima. Amerikanci svih porijekla nastavit će poštovati Muhameda Alija kao jednog od najvećih sportista svih vremena. Vrhovni sud Sjedinjenih Država nastavit će poštovati Poslanika Muhameda kao jednog od najvećih zakonodavaca u historiji.

Američki muslimani također će nastaviti s ponosom prakticirati svoju religiju, dobro se odnositi prema svojim susjedima i težiti pravednim ciljevima; „Sve ove akcije inspirirane su učenjima Poslanika Muhameda (s.a.v.s.). Neka je Božji mir i blagoslov na njemu.“

Vijeće za američko-islamske odnose zaključilo je naglašavajući da verbalni napadi i napori da se ograniči prisustvo muslimana u američkom društvu neće ih spriječiti da nastave svoje vjerske, društvene i građanske aktivnosti.