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Šejh Al-Azhara poziva na formiranje hitnog posredničkog odbora za zaustavljanje ratova u regiji

19 oktobar 2026 - 22:34
News ID: 1880256
Šejh Al-Azhara poziva na formiranje hitnog posredničkog odbora za zaustavljanje ratova u regiji

ABNA24: Šejh Al-Azhara, pozivajući arapske i islamske zemlje da odmah i sveobuhvatno zaustave ratove i riješe razlike dijalogom, pozvao je na formiranje hitnog odbora koji će se sastojati od mudrih i dobronamjernih ličnosti za posredovanje, smanjenje tenzija i približavanje stavova sukobljenih strana.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Ahmed Al-Tayeb, šejh Al-Azhara je u poruci upućenoj arapskim i islamskim zemljama pozvao na prevladavajući duh bratstva, jačanje vjerskih i jezičkih veza i oslanjanje na razum i dijalog kako bi se okončali sukobi i ratovi u regiji.

Naglasio je potrebu za trenutnim i potpunim prekidom ratova, rekavši: Ovi sukobi iscrpljuju resurse i sposobnosti nacija i odnose živote nevinih ljudi.

Šejh Al-Azhara, navodeći da islamskom ummetu više nego ikad treba jedinstvo, solidarnost i očuvanje ljudskih života, pozvao je na ulaganje u resurse i bogatstvo regionalnih zemalja umjesto da se troše na ratove i sukobe.

Al-Tayeb je također predložio formiranje hitnog odbora za posredovanje i smanjenje napetosti, koji bi uključivao predstavnike arapskih i islamskih zemalja, među mudrim, iskrenim ličnostima zainteresiranim za dobrotu, mir i stabilnost.

Prema njegovim riječima, ovaj odbor trebao bi djelovati bez odlaganja kako bi smirio trenutne krize i sukobe, približio perspektive i riješio razlike između sukobljenih strana; na način koji čuva moć i suverenitet arapskih zemalja i štiti živote ljudi, resurse nacija i interese budućih generacija.

Šejh Al-Azhara je zaključio objavom svoje spremnosti da upotrijebi maksimalnu snagu kako bi podržao napore ovog odbora i izrazio nadu da će sve strane, oslanjajući se na mudrost i opraštajući prošle razlike, sarađivati ​​kako bi spriječile krvoproliće, zaštitile živote nevinih ljudi i dale prioritet javnim interesima nad razlikama.

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