Šejh Al-Azhara poziva na formiranje hitnog posredničkog odbora za zaustavljanje ratova u regiji

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Ahmed Al-Tayeb, šejh Al-Azhara je u poruci upućenoj arapskim i islamskim zemljama pozvao na prevladavajući duh bratstva, jačanje vjerskih i jezičkih veza i oslanjanje na razum i dijalog kako bi se okončali sukobi i ratovi u regiji.

Naglasio je potrebu za trenutnim i potpunim prekidom ratova, rekavši: Ovi sukobi iscrpljuju resurse i sposobnosti nacija i odnose živote nevinih ljudi.

Šejh Al-Azhara, navodeći da islamskom ummetu više nego ikad treba jedinstvo, solidarnost i očuvanje ljudskih života, pozvao je na ulaganje u resurse i bogatstvo regionalnih zemalja umjesto da se troše na ratove i sukobe.

Al-Tayeb je također predložio formiranje hitnog odbora za posredovanje i smanjenje napetosti, koji bi uključivao predstavnike arapskih i islamskih zemalja, među mudrim, iskrenim ličnostima zainteresiranim za dobrotu, mir i stabilnost.

Prema njegovim riječima, ovaj odbor trebao bi djelovati bez odlaganja kako bi smirio trenutne krize i sukobe, približio perspektive i riješio razlike između sukobljenih strana; na način koji čuva moć i suverenitet arapskih zemalja i štiti živote ljudi, resurse nacija i interese budućih generacija.

Šejh Al-Azhara je zaključio objavom svoje spremnosti da upotrijebi maksimalnu snagu kako bi podržao napore ovog odbora i izrazio nadu da će sve strane, oslanjajući se na mudrost i opraštajući prošle razlike, sarađivati ​​kako bi spriječile krvoproliće, zaštitile živote nevinih ljudi i dale prioritet javnim interesima nad razlikama.