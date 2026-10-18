Prvi dio: Prisega Americi je zabranjena!

Međunarodna novinska agencija Ahlul Bayt (AS) - ABNA: U godini prije svog šehadeta, vrhovni vođa, ajetullah sejjid Ali Huseini Hamenei, imao je 44 javna sastanka i video poruke upućene narodu i zvaničnicima, što znači da je u prosjeku imao jedan javni sastanak ili video poruku svake sedmice tokom 12 mjeseci.

Publika za ove govore na 24 sastanka i poruke bila je šira javnost, a u drugim slučajevima, različite grupe, uključujući članove vlade, šefa i zamjenike sudstva, te predsjednika i predstavnike parlamenta, prisustvovali su ovim sastancima odvojeno i u svojstvu visokih zvaničnika tri grane vlasti. Također, tri sastanka pod općim nazivom "Sastanak zvaničnika države" održana su uz njegovo prisustvo, a na jednom sastanku su se s njim sastali ministar unutrašnjih poslova i guverneri. Shodno tome, može se reći da su tokom ovog perioda politički, pravosudni i administrativni kompleks zemlje bili adresati govora Vođe Revolucije.

Tokom ovog perioda, sastao se i sa ličnostima teoloških škola na dva odvojena kongresa u spomen na Mirzu Naeinija i Velikog ajetullaha Milanija. Održana su i četiri sastanka sa aktivistima Teorije šehadeta, uključujući one koji su učestvovali u Memorijalu šehida Soleimanija i Raisija, Kongresu šehida pokrajine Alborz i šehida spasioca. Odvojeni sastanci sa zvaničnicima hadža, radnicima, nastavnicima, dobitnicima medalja, studentima, ženama i djevojkama također su bili među njegovim programima tokom ovog perioda.

Uzimajući u obzir preliminarni pregled liste ovih sastanaka, može se reći da su ovi sastanci, koje treba smatrati posljednjim sastancima vođe šehida sa zvaničnicima islamskog sistema i raznih popularnih grupa, bili prilika da izrazi svoje najnovije preporuke publici na različitim nivoima upravljanja, administracije i šire javnosti.

Na primjer, posljednja molitva šehida za sve, koja je izgovorena osam dana prije njegovog šehadeta, prvog dana svetog mjeseca ramazana i na okupljanju učača Kur'ana, bila je zahtjev Bogu da se "svi okupe s Kur'anom" i "rast kur'anskih aktivnosti":

"Ako Bog da, svi ovi [učači] i svi vi uvijek ćete biti okupljeni s Kur'anom, ako Bog da, i ova kur'anska sadnica će rasti iz dana u dan."

Još jedna preporuka šehida izražena je s fundamentalnom i naprednom perspektivom; riječi koje su postale jedan od simbola otpora nakon njegovog šehadeta. U svom posljednjem javnom govoru, koji je održao 10 dana prije njegovog šehadeta, rekao je:

"Iranska nacija dobro poznaje svoje islamske i šiitske lekcije; zna šta treba učiniti. Imam Husein (a.s.) je rekao: "Niko poput mene neće se zakleti na vjernost nekome poput Jezida." Niko poput mene neće se zakleti na odanost bilo kome poput Yazida. Iranska nacija zapravo kaže: Nacija poput naše, s ovom kulturom, s ovom historijom, s ovim visokim obrazovanjem, neće se zakleti na odanost vođama poput korumpiranih pojedinaca koji su danas na vlasti u Americi.”

U sljedećim odjeljcima ovog članka, bit će ispitane najnovije političke, društvene, kulturne, ekonomske i međunarodne preporuke mučeničkog vođe Islamske revolucije upućene široj javnosti i raznim organizacijama, institucijama i grupama unutar i izvan zemlje, u posljednjoj godini njegovog plemenitog života.

Seyyed Ali Asghar Hosseini/ABNA News Agency