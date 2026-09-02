IRGC uništio kompleks američkog komandanta i hangare za dronove u Kuvajtu

U saopštenju objavljenom u srijedu, Odjel za odnose s javnošću IRGC-a navodi da je operacija izvedena kao odgovor na američki napad na civile u Iranu.

Odmazda je uslijedila nakon što su američke snage pretvorile vjenčanje mladog sunitskog para u Siriku, na jugu Irana, u ceremoniju žalosti bombardiranjem stambene kuće, navodi se.

U napadu je pogođeno gotovo 70 civila, a pet osoba, uključujući dijete, je poginulo.

"Kao odgovor na ovaj zločin, danas u zoru, hrabri borci Kopnenih snaga IRGC-a, istovremeno s napadima na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Erbilu, izveli su kombinovani napad raketama i dronovima na komandni centar i stambene prostorije američkog komandanta u bazi Ali Al-Salem", navodi se u saopštenju.

IRGC je dodao da je u napadu ubijen određeni broj američkih vojnika, a uslijedili su i napadi na hangar za dronove i rampu koja se koristi za postavljanje dronova uključenih u napade na Iran. Navedeno je da je nekoliko dronova uništeno, a hangar zapaljen.

Obraćajući se kuvajtskom narodu, IRGC je rekao: "Dobro znate našu naklonost i bliskost s vama. Ono što nas boli i brine jeste okupacija islamskih zemalja od strane američke vojske koja ubija djecu i provodi terorističke akcije."

U saopštenju se dodaje da su napadi imali za cilj da pomognu u "čišćenju čiste zemlje i velikodušne domovine Kuvajta od prisustva američkih nevjernika".

IRGC je izrazio nadu u "uništenje američke dominacije i cionističkog režima i slobodu i nezavisnost plemenitog naroda Kuvajta od okupacionih agresora".