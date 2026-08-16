Šehid Imam sejjid Ali Hamenei: Pitanje Ašure, pitanje Imama Husejna, širom islamskog svijeta je proširio Ali ibn Musa al-Reza

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ABNA24: Pitanje Ašure, pitanje Imama Husejna, širom islamskog svijeta je proširio Ali ibn Musa al-Reza; to jeste, sam događaj Ašure među onima koji slijede školu Ehli-bejta doveo je do toga da šiiti budu poznati kao nosioci standarda borbe protiv ugnjetavanja kroz historiju. 🗓 24. novembar 1984. 💬 Pouka Imama Reze, mir neka je s njim, svima nama je sljedeća: O, muslimani! Ne umarajte se od borbe. Ne spavajte jer je neprijatelj uvijek budan i pojavljuje se u različitim oblicima, u različitoj odjeći i maskama, i sa šarenom šminkom! Poput Ali ibn Muse al-Reze, borite se od početka do kraja.