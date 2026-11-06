Turski parlament odobrio sporazum o odbrani iz Meke; Put za vojnu podršku Ankare Rijadu je popločan

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Opća skupština turskog parlamenta odobrila je nacrt zakona kojim se odobrava ratifikacija "Sporazuma iz Meke o zajedničkoj odbrani" potpisanog između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije. Taj potez otvara put Ankari da pruži vojnu podršku Rijadu u suočavanju s jemenskim oružanim snagama.

Nakon pregovora, Opća skupština parlamenta stavila je nacrt zakona na glasanje i odobrila ga. Tokom razmatranja nacrta, predstavnik Stranke pravde i razvoja iz provincije Konya, Ziya Altun Yildiz, rekao je da je sporazum sastavljen s ciljem jačanja sigurnosne saradnje u regiji i da nije usmjeren ni na jednu treću zemlju. Prema njegovim riječima, glavni cilj sporazuma je sprječavanje sukoba, a ne njihovo širenje.

S druge strane, Birol Aydin, predstavnik Stranke novog puta iz Istanbula, pozvao je predstavnike da prilikom glasanja istovremeno uzmu u obzir svoju savjest i razum i da svojom odlukom osujete planove globalista.

Ova akcija je poduzeta nakon što je Komisija za vanjske poslove turskog parlamenta prošle sedmice odobrila nacrt zakona kojim se odobrava ratifikacija spomenutog sporazuma.

U tom smislu, turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan najavio je da se "Savez za odbranu Meke" sa Saudijskom Arabijom i Pakistanom nalazi na presjeku strateških prioriteta vanjske politike njegove zemlje. Također je naglasio spremnost saveza da prihvati članstvo svih zemalja regije koje dijele zajedničku viziju mira.

Fidan je ove stavove iznio u članku pod naslovom "Uloga regionalnog vlasništva u našoj vanjskoj politici: Savez za odbranu Meke", objavljenom u novembarskom izdanju mjesečnog časopisa Anadolu Agency, "Briefing".

Turski ministar vanjskih poslova napisao je u članku da se globalni sistem upravljanja nalazi u teškoj fazi i da je Bliski istok u središtu globalnih izazova.

Objasnio je da je Turska potpisala Sporazum iz Meke o zajedničkoj odbrani s Pakistanom i Saudijskom Arabijom, dvije zemlje za koje je Fidan rekao da podržavaju viziju "regionalnih rješenja za regionalne probleme". Cilj sporazuma je također navedeno jačanje zajedničke sigurnosti.

Fidan je tvrdio da sporazum nastoji stabilizirati regiju jačanjem odvraćanja. Također je rekao da se sve zemlje u regiji koje dijele zajedničku viziju mira mogu pridružiti ovoj koaliciji, koja je uspostavljena na osnovu sveobuhvatnog pristupa.