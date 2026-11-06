Požar na 2 ilegalna tankera u Hormuškom moreuzu

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), Odjel za odnose s javnošću Korpusa islamske revolucionarne garde objavio je da su se dva ilegalna tankera zapalila u Hormuškom moreuzu.

Tekst Odjela za odnose s javnošću Mornarice Revolucionarne garde glasi:

Dva ilegalna tankera, jedan u istočnom dijelu Hormuškog moreuza, a drugi u Hormuškom moreuzu, koji su pokušavali proći nedozvoljenom rutom, naletjeli su na minu i zaustavljeni su u vodama Hormuškog moreuza.

Ova dva tankera isključila su sve svoje navigacijske i identifikacijske sisteme i pokušavala su napustiti nedozvoljenu rutu Hormuškog moreuza uz podršku agresivne i terorističke američke vojske, ali nakon što su naletjeli na minu, zapalili su se i zaustavili.

Hormuški moreuz je zatvoren milošću Božjom i naporima Mornarice IRGC-a i neće biti promjena dok se ne ispuni sedam uvjeta, a napori agresivnih snaga CENTCOM-a da prisile tankere da prođu kroz nedozvoljeno i minama kontaminirano područje rezultirat će samo uzastopnim i sramotnim neuspjesima.