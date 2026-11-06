Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Jemenske oružane snage približile su se jučer sjeverozapadnoj kapiji grada nakon žestokih sukoba sa snagama povezanim sa strankom Islah na frontovima Raghwana, Al-Kasare i Wadi Halhalana na zapadu Mariba.

Prema izvještaju libanonskih novina Al-Akhbar, vojni izvori potvrdili su da je većina područja Raghwana došla pod kontrolu Jemenskih oružanih snaga i da su te snage napredovale i u Wadi Halhalanu. Prema ovim izvještajima, nakon što su preuzele kontrolu nad Wadi al-Masijdijem, planinskim lancem Al-Hazum u istočnom Maribu i područjem Safraa Bani Shaddad, središtem Raghwana u regiji Al-Asas, navedene snage su se približile središtu grada Raghwana u regiji Al-Asas.

Ovi izvori su također objavili da su jemenske oružane snage uspjele zarobiti određeni broj pripadnika dva vojna bataljona povezana sa 161. brigadom koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, stacioniranim u tom području, te da su zaplijenile značajne količine teškog i poluteškog naoružanja.

Nakon sloma odbrambenih linija strateškog grada Raghwana, koji se nalazi na južnoj granici provincije Al-Jawf, jemenske oružane snage su također preuzele kontrolu nad područjima uključujući Al-Marwan, Al-Khirbu, Harat Al-Atiq, Safraa Al-Abdah i Al-Hanayu. Snage povezane sa strankom Islah prethodno su bile stacionirane u ovim područjima.

Prema prethodno spomenutim izvorima, snage 161. pješadijske brigade napustile su svoje položaje i povukle se u grad Marib nakon što su obrambene linije poražene.