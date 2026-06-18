Na pragu oproštaja od potlačenog i moćnog vođe; vođe koji je postao simbol nezavisnosti i otpora za svijet

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), za nekoliko sedmica svijet će svjedočiti veličanstvenom oproštaju i ispraćaju od vođe bez premca u ljudskoj historiji, koji je značajan dio svog života posvetio borbi protiv arogancije i tiranije i uspostavljanju humane i islamske civilizacije u svijetu. Život i borba šehidskog vođe Islamske revolucije inspirisat će milione slobodnih ljudi širom svijeta. Vođa koji je, u svom plemenitom životu, poduzeo korake sa svojom jednostavnošću kako bi postigao pravdu i spasio sve ljude, bez obzira na njihovu vjeru i uvjerenje, od ruku tlačitelja i arogantnih ljudi svijeta, te sa svojom mudrošću, autoritetom i ugnjetavanjem, konačno je postavio temelje za krimsku državu, spasitelja čovječanstva, žrtvujući svoj život zajedno sa svojom porodicom.

Prema međunarodnim posmatračima, život i šehadet vođe Islamske revolucije označili su novo poglavlje za front otpora i istine, te silaznu putanju kolapsa i uništenja za front zla, arogancije i okupacije.

U tom smislu, "Dr. Abbas Khameyar", potpredsjednik za kulturu na Univerzitetu za religije i denominacije, uoči dženaze vođi Islamske revolucije, u bilješci pod naslovom "Uoči oproštaja od vođe šehida; Svjedočimo jednoj fazi u historiji jedne nacije", objavljenoj u Al-Mayadeenu, napisao je o nekim aspektima njegove ličnosti:

Samo historija može izreći svoj konačni sud o vođama i njihovim iskustvima, ali za mnoge, ime šehida Seyyeda Ali Khameneija (neka je uzvišen Allah) povezano je sa značenjima kao što su otpor aroganciji, borba protiv tiranije i odbrana nezavisnosti nacija.

Kako se približava dženaza vođi Islamske revolucije, ova scena nije ograničena samo na oproštaj od političkog vođe ili vjerskog simbola, već je i dalje od toga, to je oproštaj od ličnosti koja je oblikovala tok posljednjih decenija u jednoj od najturbulentnijih i najosjetljivijih regija svijeta.

Za milione ljudi u Iranu, muslimanskom svijetu i šire, on je postao simbol nezavisnosti, otpora aroganciji i odbrane dostojanstva nacija. Bez obzira da li podržavamo ili kritikujemo njegove stavove, malo ko može poreći njegovu uticajnu ulogu u oblikovanju značajnog aspekta savremenih dešavanja na Bliskom istoku.

Bio je nastavak tradicije borbe koja je kombinovala otpor domaćoj tiraniji sa protivljenjem stranom kolonijalizmu. Godine zatvora i progona pod šahom odigrale su ulogu u oblikovanju njegovog političkog pogleda, zasnovanog na pravu nacija da određuju svoju sudbinu, protivljenju pokoravanju volji represivnih sila i očuvanju nacionalnog dostojanstva.

Stoga je cilj Palestine kao pitanja ljudske pravde i testa globalne savjesti i dalje bio prisutan u njegovim govorima, ali njegova pažnja nije bila ograničena na politiku i geopolitičke sukobe; stalno je naglašavao da je prevazilaženje kriza islamskog svijeta moguće samo kroz nauku, znanje i stvaranje samopouzdanja.

Vjerovao je da naučna zaostalost vodi do političke i ekonomske zavisnosti i da prava nezavisnost počinje od laboratorija, univerziteta i istraživačkih centara. Stoga je pozivao mlađe generacije da budu kreativne i inovativne, a ulaganje u ljude i razum smatrao je temeljnim pristupom oslobađanju volje nacije i obnavljanju njene civilizacijske uloge. Na osnovu ovog stava, smatrao je "Islamski civilizacijski pokret" projektom koji spaja vjeru i razum, etiku i nauku, te pravdu i razvoj.

Nije vjerovao da muslimani trebaju biti samo potrošači dostignuća drugih, već da trebaju učestvovati u proizvodnji znanja, kulture i umjetnosti, te predstavljati civilizacijski model utemeljen na njihovim duhovnim i ljudskim vrijednostima.

Jedan od najistaknutijih stubova njegove misli bilo je duboko vjerovanje u ideju "ujedinjene nacije". Upozoravao je na sektaške i vjerske razlike, smatrajući ih jednim od najopasnijih uzroka slabljenja islamskog svijeta i iscrpljivanja energije i kapitala. Vjerovao je da sukobi između muslimana služe samo interesima sila koje žude za regijom i da se budućnost ne može graditi na osnovu ekskomunikacije i protjerivanja, već na osnovu dijaloga, poznanstva, međusobnog razumijevanja, saradnje i konvergencije zasnovane na velikim zajedničkim osobinama. Stoga je poziv na muslimansko jedinstvo i prevazilaženje postojećih razlika ostao stalna tema u njegovim govorima i predstavljen je kao vjerska, historijska i civilizacijska nužnost.

Što se tiče žena, šehidski vođa je naglasio da se društveni napredak ne može postići bez aktivnog učešća žena u nauci, kulturi i društvenom životu. Više puta je naglašavao da su žene punopravni partneri u izgradnji društva i naglasio potrebu očuvanja njihovog ljudskog dostojanstva i autentičnog identiteta. Protivio se pretjeranoj marginalizaciji žena ili svođenju njihovog statusa na potrošnu robu. Želio je perspektivu koja bi utvrdila položaj žena u društvu i pružila mogućnosti za njihovu kreativnost, žrtvu i odgovornost.

Osim toga, njegova pažnja prema kulturi i književnosti otkriva još jedan aspekt njegove ličnosti. Šehidski vođa bio je dobro upućen u arapsku i perzijsku književnost, duboko zainteresiran za klasičnu i savremenu poeziju, te duboko vjerovao da lijepe riječi mogu biti efikasne u pročišćavanju duše, stvaranju nade i buđenju ljudske savjesti. Po njegovom mišljenju, umjetnost je imala moralnu i kulturnu misiju koja je nadilazila puka estetska zadovoljstva i pomagala u izgradnji čovjeka i branila istinu, dobrotu i ljepotu.