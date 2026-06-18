Ajetullah Hamenei uputio poruku povodom potpisivanja memoranduma o razumijevanju: Načelno sam imao drugačije mišljenje!

Cijeli tekst poruke vođe Islamske revolucije iranskoj naciji u vezi memoranduma o razumijevanju između predsjednika Irana i Sjedinjenih Američkih Država



Tekst poruke glasi:

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog



Odana i revolucionarna iranska nacijo!



💬Kao što ste obaviješteni, potpisan je memorandum o razumijevanju između predsjednika Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Na putu do ove faze, vlasti su uložile mnogo napora iz saosjećanja i dobre namjere, a naravno, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je bio taj koji je iz očaja koristio sve vrste poluga za njegovo postizanje.



💬 Moja malenkost je u principu imala drugačije mišljenje, ali zbog odgovornosti koju preda mnom preuzeli uvaženi predsjednik, kao predsjedavajući Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, i drugi članovi, o zaštiti prava iranske nacije i Fronta otpora, jasno stavljajući do znanja da se prihvataju te obaveze, izdao sam dozvolu za njega. Također su nedvosmisleno izjavili da ako američka strana bude postavljala pretjerane zahtjeve, neće ih prihvatiti. Od ovog trenutka pa nadalje, mi, odnosno vi, ponosna nacijo i moja malenkost čekat ćemo ispunjenje navedenih uslova. Međutim, očito je da pregovori licem u lice koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvatanje stava neprijatelja. Nadamo se da će dobre dove našeg predvodnika, neka Bog ubrza njegov dolazak, donijeti sve vrste uspjeha i pobjeda časnoj iranskoj naciji.



🔻Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

(Mir s vama i neka su Božija milost i blagoslov s vama)



✍️Sejid Modžtaba Hoseini Hamenei

18. juni 2026.

