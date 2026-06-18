CENTCOM tvrdi da je zvanično ukinuo pomorsku blokadu Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji ABNA - Američka Centralna komanda, koja predvodi snage zemlje u regiji Zapadne Azije, u saopštenju je tvrdila da je pomorska blokada Irana zvanično ukinuta.

Organizacija je u saopštenju objavila: "Danas su američke snage, po nalogu predsjednika, ukinule pomorsku blokadu svog pomorskog saobraćaja u i iz iranskih luka i obalnih područja. Američke snage ne ometaju kretanje brodova do ili iz iranskih luka u Arapskom zaljevu [Perzijskom zaljevu] i Omanskom moru.

Svi američki vojni napori za sprovođenje pomorske blokade su obustavljeni. Naši veliki ratni brodovi ostat će u općem području kako bi se osiguralo da se svi aspekti sporazuma poštuju i provode punom snagom i kredibilitetom."

CNN je ranije izvijestio da je najmanje 5 miliona barela iranske nafte stiglo na otvoreno more od sporazuma između SAD-a i Irana, sporazuma u kojem Trump nije uspio prisiliti Iran da odustane od kontrole nad Hormuškim moreuzom. „Primijetili smo najmanje tri tankera pod iranskom zastavom koji prevoze ukupno 5 miliona barela sirove nafte kako prolaze kroz američku pomorsku blokadu u Omanskom zaljevu i Arapskom moru, a još jedan tanker koji prevozi oko 2 miliona barela nafte približava se tom području“, saopštila je u četvrtak firma za analizu energije Kepler.

Ovo je prvi zvanični izvoz iranske nafte od kada je krajem aprila uvedena američka pomorska blokada Hormuškog moreuza.

Američka pomorska blokada Irana počela je 13. aprila 2026. (24. februara 14:05) i smanjila je iranski izvoz nafte sa 2,25 miliona barela dnevno. Prema sporazumu, izuzeća od iranskih sankcija za naftu stupit će na snagu odmah nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a Sjedinjene Države će dozvoliti izvoz nafte, petrohemijskih proizvoda i srodnih usluga.

Tri saudijska supertankera koji prevoze šest miliona barela sirove nafte, ploveći pod zastavom te zemlje, također su u četvrtak prošla kroz Hormuški moreuz. Kepler je također objavio da su i drugi tankeri pod iranskom zastavom možda prešli liniju blokade od nedjelje (dana potpisivanja sporazuma).