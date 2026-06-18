Tekst Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Islamske Republike Iran i Sjedinjenih Američkih Država

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - tekst Memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a glasi:

Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajednički i u dobroj vjeri, dogovorile su se o sljedećem 18. juna 2026. godine:

1. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici u ovom ratu, potpisivanjem ovog Memoranduma o razumijevanju, proglašavaju trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, te se obavezuju da neće pokretati nikakav rat ili bilo kakve vojne operacije jedni protiv drugih, te da će se suzdržati od prijetnje ili upotrebe sile jedni protiv drugih, te da će garantovati teritorijalni integritet i suverenitet Libana. Konačni sporazum potvrdit će trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, i preostale odredbe ovog stava.

2. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države obavezuju se da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet i da će se suzdržati od miješanja u međusobne unutrašnje poslove.

3. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države obavezuju se da će pregovarati i postići konačni sporazum u roku od maksimalno 60 dana, koji se može produžiti uz obostrani pristanak.

4. Odmah po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju, Sjedinjene Američke Države će početi ukidati svoju pomorsku blokadu i svako uznemiravanje ili opstrukciju protiv Islamske Republike Iran, te će u potpunosti prekinuti pomorsku blokadu u roku od 30 dana. Tokom ovog perioda, brodski saobraćaj će biti proporcionalan prijeratnom saobraćaju koji je uspostavila Islamska Republika Iran. Sjedinjene Američke Države se također obavezuju da će povući svoje vojne snage sa perimetra Islamske Republike Iran u roku od 30 dana od konačnog sporazuma.

5. Po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju, Islamska Republika Iran će preduzeti najbolje što može da obezbijedi siguran prolaz trgovačkim brodovima, besplatno, samo u periodu od 60 dana, iz Perzijskog zaljeva u Omansko more i obrnuto. Prolaz trgovačkih brodova će započeti odmah i bit će uspostavljen u roku od 30 dana, podložno potrebi uklanjanja tehničkih i vojnih prepreka i razminiranja od strane Islamske Republike Iran. Islamska Republika Iran će se angažovati sa Kraljevinom Oman kako bi se utvrdila buduća uprava i pomorske usluge u Hormuškom moreuzu, u skladu sa važećim međunarodnim pravom i suverenim pravima priobalnih država Hormuškog moreuza, a također će razmjenjivati ​​mišljenja sa drugim priobalnim državama Perzijskog zaliva.

6. Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će, sa svojim regionalnim partnerima, razviti definitivan i obostrano dogovoren program za ekonomsku obnovu i razvoj Islamske Republike Iran, koji će obezbijediti najmanje 300 milijardi dolara. Mehanizam implementacije ovog programa biće finalizovan kao dio konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Sva potrebna odobrenja, odricanja i autorizacije za povezane finansijske transakcije će obezbijediti Sjedinjene Američke Države.

7. Sjedinjene Američke Države obavezuju se da će ukinuti sve vrste sankcija protiv Islamske Republike Iran, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, rezolucije Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju i sve jednostrane sankcije SAD-a, i primarne i sekundarne, prema rasporedu dogovorenom kao dio konačnog sporazuma. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države prepoznaju fundamentalni značaj pitanja ukidanja sankcija kako je gore navedeno i izražavaju svoju namjeru da hitno riješe ova pitanja u pregovorima s ciljem postizanja međusobnog dogovora o njima.

8. Islamska Republika Iran ponovo potvrđuje da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države slažu se da riješe status uskladištenog obogaćenog materijala putem međusobno dogovorenog mehanizma i u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u stavu 7, barem putem in-situ razrjeđivanja, pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Dvije strane se također slažu da razgovaraju o pitanju obogaćivanja i drugim međusobno dogovorenim pitanjima u vezi s nuklearnim potrebama Islamske Republike Iran, na osnovu zadovoljavajućeg okvira koji će se dogovoriti u konačnom sporazumu. Konačni sporazum će potvrditi odredbe ovog stava. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države prepoznaju fundamentalni značaj gore navedenih nuklearnih pitanja i izražavaju svoju namjeru da hitno riješe ova pitanja u pregovorima s ciljem postizanja međusobnog dogovora o njima.

9. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države slažu se da će održati status quo dok se ne postigne konačni sporazum; Islamska Republika Iran će održati status quo u svom nuklearnom programu, a Sjedinjene Američke Države neće nametnuti nikakve nove sankcije Iranu niti rasporediti dodatne vojne snage u regiji.

10. Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će izdati obveznice Ministarstva finansija za izvoz iranske sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata, te svih povezanih usluga, uključujući bankarske transakcije, osiguranje, transport itd., odmah po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju i dok se sankcije ne ukinu.

11. Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će sredstva i imovinu Islamske Republike Iran, koja su ograničena ili zamrznuta, u potpunosti staviti na raspolaganje za korištenje primjenom ovog Memoranduma o razumijevanju. Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran će se međusobno dogovoriti o procedurama za isplatu ovih sredstava tokom pregovora. Ova sredstva, bez obzira da li se nalaze na glavnom računu ili u prebačenim sredstvima bit će u potpunosti dostupna za isplatu bilo kojem krajnjem korisniku kojeg odredi Centralna banka Islamske Republike Iran. Sjedinjene Američke Države se obavezuju da će izdati sva potrebna odobrenja i dozvole u tom smislu.

12. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države slažu se da uspostave mehanizam implementacije za praćenje uspješne implementacije ovog Memoranduma o razumijevanju i budućeg pridržavanja Konačnog sporazuma.

13. Po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju, i pod uslovom da se započne implementacija paragrafa 1, 4, 5, 10 i 11 ovog Memoranduma o razumijevanju i da se nastave implementacije ovih mjera, Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države će započeti pregovore o Konačnom sporazumu, isključivo o preostalim paragrafima.

14. Konačni sporazum će biti odobren obavezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.