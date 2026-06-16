Jemen: Era "Napasti pa pobjeći" je završena

Prema izvještaju Novinske agencije ABNA - Mahdi Al-Mashat, šef Vrhovnog političkog vijeća Jemena, čestitao je Islamskoj Republici Iran na pobjedi u agresivnom ratu Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima.

Al-Mashat je naglasio da su iranske oružane snage, uključujući vojsku i Korpus islamske revolucionarne garde, postavile briljantan i inspirativan primjer islamskoj naciji u svojoj postojanosti, otporu i autoritetu, te da su utjelovile volju koja se zasniva na vjeri u Boga i povjerenju u Njegovo istinsko obećanje da će pomoći potlačenima, odbiti zavjere agresora i osujetiti njihove planove.

Dodao je da ova pobjeda nije ograničena samo na Islamsku Republiku Iran, već će koristiti i narodima Islamskog ummeta i cijelom regionu, te da igra ulogu u jačanju sigurnosti i stabilnosti i zaštiti od hegemonističkih planova i agresije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Jemenski zvaničnik je naglasio: Mi u Republici Jemen cijenimo iransku mudrost i razboritost koja se manifestovala u upravljanju ovom bitkom pod vodstvom Vođe Islamske revolucije, Imama Seyyeda Mojtabe Hamneija, i predsjednika Massouda Pezeshkiana; a također pohvaljujemo odlučan odgovor na agresiju i ciljanje interesa agresora i njihovih vojnih baza; akcija koja je, uz narodni otpor i unutrašnju koheziju, pomogla da se zaustavi agresija, osujete njeni ciljevi i prisile agresori da odustanu od mnogih svojih proračuna i planova.

Vođa Vrhovnog političkog vijeća Jemena izjavio je da je ova bitka pokazala da volja slobodnih naroda i njihova upornost u odbrani svojih prava i suvereniteta mogu poraziti projekte dominacije i agresije, bez obzira na nivo vojnih, političkih i medijskih sposobnosti agresora. Ova bitka je naglasila da su napori da se Islamska Republika Iran prisili na predaju ili lišavanje njenih legitimnih prava propali.

Izjavio je da je ova bitka također dokazala da je era agresije bez cijene završena i da volja slobodnih nacija i njihova sposobnost otpora i žrtvovanja mogu stvoriti nove jednačine odvraćanja koje sprječavaju agresiju protiv zemalja, nacija i njihovih prava.

Al-Mashat Insistiranje Islamske Republike Iran na uspostavljanju jedinstva polja u vojnoj i diplomatskoj areni dovelo je do nametanja zaustavljanja cionističke agresije protiv Libana; i ovo još jednom naglašava da ovaj neprijatelj razumije samo jezik moći i da politike predaje i pasivnosti neće dovesti do ikakvih rezultata osim povećanja agresije i ucjene.

Visoki jemenski zvaničnik naglasio je da prisiljavanje arogantnih američkih i izraelskih neprijatelja na povlačenje i ograničavanje svojih agresivnih ciljeva ne znači da je ovaj neprijatelj odustao od svoje pohlepe i zavjera, oni se ne pridržavaju obećanja i sporazuma i ne poštuju sporazume osim ako ih ravnoteža snaga ne prisili na to. Stoga, sljedeća faza zahtijeva veću budnost, stabilnost, napore za konsolidaciju postignuća i očuvanje prava, dostojanstva i časti; Također je potrebno naglasiti jedinstvo frontova i ojačati elemente moći protiv budućih izazova.

Zaključio je rekavši da strateška pobjeda otvara vrata većoj solidarnosti, jedinstvu i konvergenciji za muslimanske zemlje i regiju; na način koji postiže očekivani razvoj, sigurnost i stabilnost i sprječava neprijatelja da naruši sigurnost regije i nametne joj svoju dominaciju.