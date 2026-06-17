Za jedan glas; Trumpove ratne ovlasti protiv Irana nisu ograničene!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Senat SAD-a usprotivio se zakonu koji je imao za cilj ograničiti vojne ovlasti američkog predsjednika Donalda Trumpa za poduzimanje vojnih akcija protiv Irana.

Prema izvještajima američkih medija, Senat je odbacio nacrt zakona koji je bio pripremljen za smanjenje i ograničavanje vojnih komandnih ovlasti Donalda Trumpa prema Iranu.

Zakon, koji je bio osmišljen da ograniči Trumpovo ovlaštenje da naredi daljnje vojne operacije protiv Irana bez odobrenja Kongresa, odbijen je tijesnom većinom od 48 prema 47 glasova, uprkos podršci četiri republikanska senatora uz demokrate.

Vrijedi napomenuti da je ova odluka donesena dok je Predstavnički dom SAD-a prethodno odobrio sličan zakon usmjeren na kontrolu i ograničavanje mogućih vojnih pokreta i operacija protiv Irana, ali se ovaj zakon suočio s protivljenjem senatora u Senatu.