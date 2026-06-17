Izraelski analitičar: Iran se približava svojim zahtjevima "pametnim upravljanjem"; Jedinstvo frontova, neposredna prijetnja Tel Avivu

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Amir Barshalom, vojni analitičar za web stranicu "Zaman Israel", u novoj analizi tvrdi da se Iran, "vrlo pametnim upravljanjem" i "preciznim čitanjem američkih slabosti", stavio na rub postizanja sporazuma koji ispunjava gotovo sve njegove zahtjeve.

On smatra da je nedavni napad na predgrađe Bejruta, iako ga neki mogu smatrati "izraelskom pogrešnom procjenom", prisilio američkog predsjednika Donalda Trumpa da bude fleksibilan prema Teheranu kako bi spriječio iransku kontrareakciju.

Barshalom ističe da je bilo predviđeno da će Iran reagovati u slučaju vojne akcije, a to bi moglo dovesti do početka sukoba velikih razmjera koji bi bilo teško obuzdati u kratkom roku.

Izraelski analitičar je predstavio Katar kao pobjednika u ovim dešavanjima, navodeći da je Doha uspjela istovremeno dobiti važne ustupke u Bijeloj kući i spriječiti da se požar koji joj je prijetio rasplamsa.

Prema njegovim riječima, recipročno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje sankcija na prodaju iranskog goriva donijelo bi Iranu pola milijarde dolara prihoda dnevno.

Pozivajući se na iranska tumačenja, Barshalom tvrdi da će kontrola nad Hormuškim moreuzom biti samo u rukama Omana i Teherana, što bi Iranu dalo moć da ignoriše međunarodne ugovore o slobodi plovidbe i diktira velikim silama.

Iz perspektive analitičara, najveća trenutna briga za Izrael je ponavljanje obrasca zatvaranja Hormuškog moreuza u moreuzu Bab al-Mandab; jer ako svijet pristane na zatvaranje Hormuza, nema razloga zašto se to ne bi dogodilo i u Bab al-Mandabu.

On je također naglasio povezanost ovih događaja s Libanom i smatra to jednim od najvećih dostignuća ovog rata iz perspektive Teherana. Izraelski ministar odbrane Yisrael Katz također je u izjavama izjavio da se Izrael protivi povlačenju iz sigurnih zona u Libanu, Siriji i Gazi te da će vojska ostati u tim područjima; potez koji, prema Barshalomu, ukazuje na izraelsko odbacivanje nadolazećeg sporazuma o Libanu, a ova situacija će se suočiti s pravim testom čim prva raketa ili dron budu ispaljeni prema sjevernom Izraelu.

Barshalom smatra da strah od "ujedinstvenih frontova" među Izraelcima nakon tri godine ne samo da se nije smanjio, već je zapravo porastao; ovaj put od zajedničkog vojnog odgovora Irana i Hezbollaha.

On također smatra ovaj fenomen "političkim dostignućem" koje, pod pritiskom SAD-a, direktno utiče na sigurnost Izraela. Dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da je došlo do poboljšanja političko-sigurnosne situacije, Barshalom smatra da se ova tvrdnja može mjeriti samo "testom šatora i predgrađa" (referenca na nedavne sukobe) i procjenjuje sposobnost Izraela da djeluje u Libanu kao najvažniji kratkoročni test za zemlju, čak i važniji od iranske nuklearne prijetnje.

Na kraju, izraelski analitičar naglašava da iako je iranska nuklearna prijetnja ozbiljna i egzistencijalna, ona nije neposredna i može se riješiti u budućnosti. Ali "jedinstvo frontova" je neposrednija i važnija prijetnja Izraelu iz nekoliko razloga:

Prvo, ovaj pristup daje Iranu neviđenu smjelost i moć, te čini lansiranje rakete direktno na Izrael "legitimnim i efikasnim" korakom koji utiče i na druge zemlje u regiji; na takav način da je formirana nova regionalna koalicija protiv Irana.

Drugo, nije jasno hoće li ovaj „kišobran podrške“ Irana ostati ograničen na Hezbollah i da bi se lako mogao proširiti na Gazu, Siriju ili Jemen.

Baršalom zaključuje da će Teheranova moć i smjelost u budućim krizama, kada bude opremljen nuklearnim oružjem, biti nezamislivi!