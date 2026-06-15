Iran se „nije predao“ i „nije se srušio“

Prema izvještaju Novinske agencije ABNA - „Iran se mora bezuvjetno predati!“ Ovo je možda najpoznatija rečenica koju je izgovorio američki predsjednik Donald Trump u prvim mjesecima ramazanskog rata protiv Irana; rečenica koja je ponovljena ne jednom, već mnogo puta u njegovim govorima i medijskim porukama. Ali danas, mjesecima nakon početka rata i u situaciji kada su objavljene vijesti o razumijevanju između Teherana i Washingtona, jedno pitanje se postavlja više nego ikad: ako je Iran trebao „bezuvjetno predati“, zašto se onda sada govori o sporazumu?

Pregled stavova američkog predsjednika u posljednjih nekoliko mjeseci pruža otrežnjujuću sliku deklariranih ciljeva Washingtona; Ciljeva koji su počeli prijetnjom potpunim uništenjem Irana, a završili pregovaračkim stolom.

Od bezuvjetne predaje do prijetnje uništenjem zemlje

Dana 15. marta 1404. godine, Trump je izjavio: „Neće biti dogovora s Iranom osim bezuvjetne predaje.“ Ovu frazu je koristio i tokom Dvanaestodnevnog rata.



U sedmicama koje su uslijedile, američki predsjednik i članovi njegove administracije više puta su koristili neviđeni jezik protiv Irana. Od opisivanja Iranaca kao „životinja“ i „ludaka“ do otvorenih prijetnji civilnoj infrastrukturi zemlje.

Dana 11. marta, Trump je rekao: „Možemo im uništiti električne kapacitete za sat vremena.“

Dana 10. aprila 1405. godine, zaprijetio je da će, ako se ne postigne sporazum koji su SAD željele, iranske elektrane, naftni bušotine, ostrvo Kharg, pa čak i postrojenja za desalinizaciju biti meta napada.

Dana 12. aprila, izjavio je: "Vratit ćemo Iran u kameno doba."

Dana 16. aprila, napisao je: "Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom danu, u Iranu."

Trump je otišao još dalje, tvrdeći 17. aprila: "Cijela zemlja može biti uništena u jednoj noći."

Dana 18. aprila: "Cijela civilizacija će umrijeti večeras i nikada se neće vratiti."

Dana 23. aprila: "Mogu uništiti Iran u jednom danu."

A 20. aprila: "Ako Iran ne potpiše ovaj sporazum, cijela zemlja će eksplodirati."

Koliko je puta Iran uništen u Trumpovim očima?!

Uz ove prijetnje, Trump je više puta tvrdio da su iranske odbrambene i vojne sposobnosti praktično uništene.

Dana 12. marta 1404. godine, napisao je na svojim društvenim mrežama: "Njihova protivvazdušna odbrana, zrakoplovstvo, mornarica i vodstvo su nestali."

Istog dana, na sastanku s njemačkim zvaničnicima, rekao je: "Nemaju mornaricu, zrakoplovstvo, sisteme za izviđanje iz zraka." 4. marta je ponovio: „Sve je nestalo.“

5. marta je tvrdio: „Iranska vojna sila gotovo da ne postoji.“

6. marta je rekao: „Nemaju mornaricu, komunikacije, zračne snage.“

7. marta je izjavio: „Iranski kapaciteti za dronove i rakete su potpuno uništeni.“

12. marta je rekao: „Potpuno smo uništili Iran.“

13. marta je tvrdio: „Već smo uništili 100 posto iranskih vojnih kapaciteta.“

2. marta je otišao još dalje i rekao: „Sjedinjene Američke Države su izbrisale Iran s mape!“

Ali ako su sve ove tvrdnje istinite, šta SAD-u preostaje da danas pristanu?

Šta kaže stvarnost na terenu?

Sada kada su prošli mjeseci od početka rata i objavljene su vijesti o razumijevanju između Teherana i Washingtona, stvarnost na terenu se ne podudara sa značajnim dijelom početnih američkih tvrdnji.

Prvo, Iran se nije bezuvjetno predao SAD-u, drugo, politička struktura zemlje ostala je netaknuta i nije bilo vijesti o bilo kakvim scenarijima o kolapsu ili promjeni političkog sistema, treće, suprotno ponovljenim tvrdnjama o potpunom uništenju iranskih odbrambenih sposobnosti, izvještaji, pa čak i zvanične tvrdnje SAD-a posljednjih mjeseci pokazali su da Iran još uvijek ima operativne i vojne kapacitete.

Značajan primjer ovoga je nedavna tvrdnja SAD-a o obaranju američkog helikoptera u Perzijskom zaljevu od strane iranskih snaga; događaj koji, ako uzmemo američki narativ o "potpunom uništenju iranskih vojnih sposobnosti" kao osnovu, nije trebao biti moguć.

Od jezika prijetnji do jezika pregovora

Možda najvažnija tačka u ispitivanju ovog procesa je jaz između izjava na početku rata i stvarnosti njegovog kraja. U ranim danima govorilo se o potpunom uništenju Irana, gubitku sve vojne moći, bezuvjetnoj predaji, pa čak i nestanku zemlje sa svjetske karte. Danas, međutim, rezultat nije bezuvjetna predaja, već razumijevanje i pregovori.

Ova promjena, bez obzira na političke sudove, pokazuje jasnu stvarnost: rat koji je započeo retorikom "totalnog uništenja", na kraju je dosegao tačku u kojoj je američko-izraelska strana bila prisiljena pregovarati o okviru za okončanje rata. I možda je zato ovo pitanje postavljeno više nego ikad: Ako je Iran bio "uništen", "izbrisan s karte" i "izgubio 100 posto svoje vojne moći", kako je Trump više puta rekao, onda s kim i u koju svrhu je dogovor stavljen na dnevni red?