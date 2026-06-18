Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - manje od 24 sata nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, odgovorni zvaničnici u Teheranu, pozivajući se na eksplicitne klauzule dokumenta o teritorijalnom integritetu Libana i prestanku napada na front otpora, objavili su da će svaki daljnji korak u pregovaračkom procesu biti podložan potpunoj i bezuvjetnoj provedbi obaveza SAD-a u ovom području.

Tekst sporazuma, koji je potpisan jučer, jasno naglašava potrebu poštovanja suvereniteta Libana i suzdržavanja od bilo kakvih agresivnih akcija protiv zemlje. Međutim, današnji napadi cionističkog režima na južni Liban pokrenuli su ozbiljna pitanja o pridržavanju odredbi ovog sporazuma od strane Washingtona.

Pregovarački zvaničnici jasno kažu da Iran neće jednostrano provoditi svoje obaveze. Okvir sporazuma je strukturiran na takav način da ako druga strana prekrši svoje obećanje u prvom koraku, ne samo da se pregovori neće održati, već će se validnost ovog dokumenta fundamentalno dovesti u pitanje.

U tom smislu, analitičari, pozivajući se na dva različita narativa o nedavnim napadima - jedan zasnovan na neposlušnosti Izraela Sjedinjenim Državama, a drugi na zlatnoj groznici koja će tajno pratiti Tel Aviv i Washington - kažu: "Za Islamsku Republiku, analiza koja stoji iza ovih akcija nije predmet rasprave; kriterij za djelovanje je jasan tekst memoranduma o razumijevanju i objektivni prekid napada. Nijedan korak ne bi trebao biti napravljen na putu pregovora dok se agresija na libansko tlo i otpor ne završi."

Politički stručnjaci također smatraju da iransko insistiranje na istovremenoj implementaciji obaveza ukazuje na novi pristup u diplomatiji zemlje, prema kojem je, suprotno prethodnim iskustvima, povjerenje u američka obećanja ustupilo mjesto provjeri na terenu.

U međuvremenu, očekuje se da će iranski pregovarački tim obustaviti sve daljnje razgovore dok se u potpunosti ne uvjeri da su napadi prestali i da su SAD posvećene uslovima sporazuma o Libanu.