Visoke cijene goriva i inflacija glavni su razlozi Trumpove želje da okonča rat s Iranom

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahl al-Bayt (a.s) - ABNA - The Daily Telegraph je u analizi napisao: Inflatorni pritisci uzrokovani povećanjem cijena goriva naveli su Bijelu kuću da pristane na sporazum s Iranom kako bi se izvukla iz krize i smanjila ekonomska cijena, uprkos neuspjehu početnih ciljeva rata.

Desničarske novine Daily Telegraph dodale su u ovoj analizi: Više cijene goriva koje podstiču širu inflaciju objašnjavaju zašto je Donald Trump želio okončati rat s Iranom.

Vijesti tokom vikenda o prekidu vatre u Perzijskom zaljevu – što je omogućilo da nafta ponovo teče kroz Hormuški moreuz – donekle je riješila te zabrinutosti. Na isti način je reagovala i cijena nafte i otklonila neke od zabrinutosti u pogledu inflacijskih izgleda, te su kao rezultat toga u određenoj mjeri smanjena očekivanja kamatnih stopa. Isto važi i za Komitet za otvoreno tržište Federalnih rezervi, koji se ove sedmice suočava sa odlukom o kamatnoj stopi. Bez sumnje, ovo pitanje će biti razočaravajuće za neke medije.

Mnogi su smatrali da se Donald Trump zaključao u rat iz kojeg nije mogao izaći, koji bi vjerovatno imao katastrofalne posljedice po inflaciju i globalnu ekonomiju. Ali Tramp nije potpuno glup, a tržišta nikada nisu prihvatila ideju da jeste. Sada je njihovo očigledno zadovoljstvo opravdano pred sve većom medijskom histerijom. Ključna riječ ovdje je, naravno, "trenutno", jer iako izgleda da će to biti trajni prekid vatre, to je samo memorandum i zavisi od ponašanja Izraela i Hezbolaha. Osim toga, ne znamo mnogo detalja o tome.

Međutim, trgovci na naftom su od samog početka vjerovali da je konačan dogovor vjerovatniji nego da nema dogovora, što je jedan od razloga zašto su cijene ostale relativno niske tokom ozbiljnog poremećaja snabdijevanja uzrokovanog zatvaranjem tjesnaca. Ideja da 20% svjetske potrošnje sirove nafte, kondenzata i naftnih derivata teče kroz Hormuški moreuz redovno se ponavlja kao božansko otkrovenje. To je možda bilo istina istorijski, ali očigledno ne danas. Velike ekonomije su ovaj nedostatak nadoknadile dubokom potrošnjom strateških rezervi.

Istovremeno, svijet brzo uči živjeti bez nafte i drugih naftnih derivata koji su se prije slali kroz Hormuški moreuz. Alternativno snabdevanje cevovodom je značajno poraslo, a konkurentski proizvođači su uskočili da popune deo praznine.

U međuvremenu, Kina je dramatično smanjila uvoz nafte, čime je nadoknadila pad od oko 15 miliona barela sirove nafte dnevno koji je dolazio iz Perzijskog zaliva. Ovo je djelimično postignuto okretanjem obilnim domaćim izvorima energije i energentima na bazi uglja.

Drugdje su više cijene dovele do značajnog uništenja potražnje, ali su do sada imale relativno ograničene makroekonomske posljedice. Glavna poenta? Najnoviji šok cijena nafte nije bio toliko jak koliko su mnogi očekivali. Međutim, sve je više dokaza da su više cijene goriva potaknule širu inflaciju baš u trenutku kada smo se oporavljali od njihove posljednje borbe. Ovo objašnjava zašto je Bijela kuća bila željna da postigne dogovor iako se čini da je nekoliko njenih početnih ratnih ciljeva postignuto.

Ostavimo drugima da procijene razmjere poniženja Amerike zbog njene nepromišljene intervencije. Dovoljno je reći da je naša početna procjena o ratu kao ozbiljnoj grešci u velikoj mjeri potvrđena. Teheranski režim je i dalje na snazi ​​i dok je ranije bilo slobodno prolaziti kroz Hormuški moreuz, ubuduće će Iran i Oman naplaćivati ​​oko dvadeset hiljada dolara za svaki brod za rasute terete.

U nekom trenutku, dionice su počele da nadmašuju obveznice, odnos koji je trajao toliko dugo da je postao nova normala. Ono što se dogodilo otkako je pandemija završila i centralna banka prestala da štampa novac (kvantitativno ublažavanje) je da smo se vratili na staru normalu u kojoj obveznice nadmašuju dionice.

Malo istorije. Konvencionalan način razmišljanja o ovom odnosu je da su obveznice bez rizika, dok su dionice visokorizične i stoga moraju imati višu stopu prinosa kako bi se nadoknadili potencijalni gubici. Nažalost, to je tačno samo u ekonomiji u kojoj se posmatra inflacija. Kada nastupi inflacija, obveznice postaju jedinstveno ranjive na stvarne gubitke. S druge strane, dionice pružaju određeni stepen zaštite, makar samo zato što korporativni profiti barem idu u korak sa cijenama, a često i premašuju.

Engleska publikacija je dodala: "Također, vraćamo se u inflatorniju eru u kojoj dionice nude bolju zaštitu od uništenja vrijednosti nego obveznice." Sumnja se da je i jedno i drugo tačno. Fiskalno naglašena priroda najnaprednijih ekonomija, od kojih su se sve udavile u dugovima tokom ere nulte kamatne stope, pruža još jedan razlog za izbjegavanje državnih obveznica.

To također objašnjava zašto Trump toliko želi smanjiti pritisak na cijene nafte. Niža inflacija, a time i kamatne stope, put do slame

Troškovi servisiranja duga. Ovdje će karta za izlazak iz zatvora biti umjetna inteligencija, za koju Trumpova administracija čvrsto vjeruje da će stvoriti čudo produktivnosti kakvo nije viđeno od industrijske revolucije. Ako je istina, ovo bi moglo podržati magičnu kombinaciju niže inflacije, nižih kamatnih stopa i viših cijena dionica i obveznica.

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