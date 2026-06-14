General-major Abdullahi: Djeca ove nacije spremna su pucati u srce neprijatelja s rukama na okidaču

Prema izvještaju ABNA - general-major Ali Abdullahi, komandant Centralnog štaba Časnog Poslanika (s.a.v.s.), naglasio je u poruci upućenoj herojskoj naciji Irana: Naše borbene, odbrambene, raketne, pomorske, bespilotne i protivvazdušne sposobnosti su poboljšane više nego u prošlosti i po naređenju Vrhovnog komandanta, ajatollaha Seyyeda Mojtabe Hosseinija Hamneija, neka ga Bog zaštiti, a djeca nacije u oružanim snagama spremna su pucati u srce neprijatelja s rukama na okidaču.

Tekst ove poruke je sljedeći;



Herojska nacijo Irana,

Vaš otpor i preporod označili su novo poglavlje u međunarodnim dešavanjima i uspostavili Islamsku Republiku Iran kao „utjecajnu globalnu silu“. Vaša djeca u oružanim snagama, posebno mučenički komandanti koji su bili istinski diplomci škole Imama Homeinija i Imama Hamneija, smatrali su i nastavljaju smatrati mržnju i neprijateljstvo prema aroganciji i cionizmu neodvojivim dijelom prirode Islamske revolucije od prvog dana pokreta.

Događaji protekle godine, od 12-dnevnog rata do „Ramazanskog rata“, uprkos teškim i srceparajućim gubicima šehida Imama, pružili su nevinim komandantima i narodu veliku priliku da „izravnaju historijske račune“ sa zločincima; oružane snage, uz podršku naroda i uz Božju milost, donijele su im ono što su zaslužili.

Sada svečano izjavljujemo: Naše borbene, odbrambene, raketne, pomorske, bespilotne i protivvazdušne sposobnosti su moćnije nego ikad prije, i po naređenju Vrhovnog komandanta Oružanih snaga, Njegovog Visočanstva ajatollaha Seyyeda Mojtabe Hosseinija Hamneija, su poboljšane, a djeca nacije u oružanim snagama su spremna da pucaju neprijatelju u srce. Sveti cilj osvajanja Kudsa i osvete krvi šehida Imama nikada neće biti zaboravljen; čekamo i najmanji propust agresora da ih naučimo nezaboravnoj i posljednjoj lekciji.