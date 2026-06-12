Glasnogovornik Ministarstva odbrane: Spremni smo braniti iransku naciju s rukama na okidaču

Prema izvještaju Novinske agencije Ahlul-Bayt - ABNA - Brigadni general Reza Talaeinik, glasnogovornik Ministarstva odbrane i podrške oružanim snagama, u intervjuu za političkog dopisnika Farsa govorio je o spremnosti oružanih snaga Islamske Republike Iran.

On je rekao: Oružane snage, kao i u prošlosti, vrlo su dobro pripremljene za poražavanje neprijatelja i zadavanje uzastopnih poraza, a spremnost oružanih snaga da preuzmu okidač i odlučna spremnost igraju fundamentalnu i glavnu ulogu u zaštiti prava i zahtjeva iranske nacije.

Glasnogovornik Ministarstva odbrane i podrške oružanim snagama izjavio je: "Narod i borci su glavni stubovi pobjeda i odbrane od agresora i zločinačkih neprijatelja, Amerikanaca i cionista, i stoga su oružane snage moćnije nego prije, spremne da unaprijede ciljeve i ideale odbrane sve dok se ne ostvare zahtjevi iranske nacije i osveta šehida."

Brigadni general Talaeinik nastavio je: "U operacijama koje su izveli u posljednjih nekoliko dana, oružane snage su uspješno porazile i ponovile neuspjehe američkih i cionističkih neprijatelja i spremne su da iskoriste prošle uspjehe u budućim poljima ako bude potrebno."

Napomenuo je: "Bojište i polje društvenog prisustva naroda bili su i bit će glavni stubovi iranskih pobjeda i uspjeha, te neuspjeha i promašaja neprijatelja."