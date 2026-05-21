Atwan: Izrael i arapske zemlje strahuju od moći Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Abdul Bari Atwan, istaknuti analitičar u arapskom svijetu, u analizi je ispitao dešavanja u regiji i zabrinutost Izraela i zemalja Perzijskog zaljeva zbog iranske vojne spremnosti i izjavio: Trenutno su i Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva duboko zabrinuti zbog nedavnih dešavanja i spremnosti Irana.

Dodao je: Glavna briga je što je Iran sada dobio veću slobodu djelovanja i priprema se za svaki mogući sukob.

Atwan je dodao: Trump i Izrael razgovaraju o opciji brzih napada na Iran i pokušavaju staviti Teheran između predaje i vojne konfrontacije. Zemlje Perzijskog zaljeva su također zabrinute jer smatraju da SAD i Izrael neće imati efikasnu podršku za njih.

Iransko upozorenje zemljama Perzijskog zaljeva

Rekao je: Postoje izvještaji da je Iran upozorio zemlje Perzijskog zaljeva da će dobiti odlučan odgovor ako učestvuju u bilo kakvom napadu na Teheran.