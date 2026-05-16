Papa poziva američki narod da izvrši pritisak na Kongres kako bi se okončao rat protiv Irana

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), papa Lav XIV kritikovao je rat protiv Irana, nazivajući ga "nepravednim" i rekavši da rat ne rješava nikakve probleme i samo vodi širenju mržnje i još više nasilja.

Vođa svjetskih katolika pozvao je američke građane da kontaktiraju članove Kongresa i izvrše pritisak na zakonodavce da okončaju rat i krenu ka miru. Naglasio je da bi napori trebali biti usmjereni na trenutno zaustavljanje borbi i sprječavanje eskalacije krize.

Istovremeno, Trita Parsi, potpredsjednica američkog think tanka Quincy, ponovo je objavila ove stavove i napisala: "Hitno! Papa Lav XIV smatrao je iranski rat nepravednim." Dodala je da je Papa naglasio da ovaj rat "neće riješiti nikakve probleme" i da će samo povećati mržnju, te pozvala Amerikance da kontaktiraju Kongres kako bi se rat okončao.