Papa poziva američki narod da izvrši pritisak na Kongres kako bi se okončao rat protiv Irana

16 maj 2026 - 20:45
News ID: 1815065
ABNA24: Papa Lav XIV kritikovao je rat protiv Irana, nazivajući ga "nepravednim" i pozvao američke građane da kontaktiraju Kongres kako bi se okončao rat.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), papa Lav XIV kritikovao je rat protiv Irana, nazivajući ga "nepravednim" i rekavši da rat ne rješava nikakve probleme i samo vodi širenju mržnje i još više nasilja.

Vođa svjetskih katolika pozvao je američke građane da kontaktiraju članove Kongresa i izvrše pritisak na zakonodavce da okončaju rat i krenu ka miru. Naglasio je da bi napori trebali biti usmjereni na trenutno zaustavljanje borbi i sprječavanje eskalacije krize.

Istovremeno, Trita Parsi, potpredsjednica američkog think tanka Quincy, ponovo je objavila ove stavove i napisala: "Hitno! Papa Lav XIV smatrao je iranski rat nepravednim." Dodala je da je Papa naglasio da ovaj rat "neće riješiti nikakve probleme" i da će samo povećati mržnju, te pozvala Amerikance da kontaktiraju Kongres kako bi se rat okončao.

