Čudno, ali istinito; Otmica iračkog državljanina i prebacivanje u Sjedinjene Američke Države!

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki zvaničnici su oteli i prebacili iračkog državljanina na teritoriju ove zemlje; osobu za koju Washington tvrdi da ima veze s grupama otpora u Iraku.

Ministarstvo pravde SAD-a objavilo je u saopštenju da je irački državljanin "Mohammad Baqir al-Saadi" uhapšen i prebačen u Washington.

Prema Al-Mayadeenu, SAD su pokušale opravdati otmicu iračkog državljanina nazivajući ga komandantom Brigada Hezbollaha.

Prema saopštenju koje je izdalo ministarstvo, protiv al-Saadija podignuto je šest optužbi povezanih s onim što naziva "terorističkim aktima". Američki zvaničnici tvrde da su ove optužbe povezane s njegovim aktivnostima u brigadama iračkog Hezbollaha.

Američko Ministarstvo pravde također tvrdi da je Mohammed Baqir al-Saadi optužen za usmjeravanje drugih pojedinaca da napadaju američke i izraelske interese.

U saopštenju se navodi da je al-Saadi uhapšen na osnovu optužbi iz tužbe, koja je danas objavljena. Zatim je prebačen u pritvorski centar izvan Sjedinjenih Država prije nego što je izručen Sjedinjenim Državama, gdje se pojavio pred saveznom sutkinjom Sarah Netburn na Manhattanu, koja je naredila njegov pritvor do suđenja.

Do sada nije bilo zvanične reakcije iračkih institucija ili grupa otpora na ovu vijest.