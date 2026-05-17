Telegrafov izvještaj o američkom prijedlogu UAE-u za kontrolu iranskog ostrva Lavan

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), britanski list "The Telegraph" izvijestio je da američka vlada ohrabruje Ujedinjene Arapske Emirate da aktivnije učestvuju u sukobu s Iranom. Prema riječima bivšeg američkog zvaničnika nacionalne sigurnosti, neki zvaničnici su predložili da emiratske snage preuzmu kontrolu nad iranskim ostrvom Lavan kako bi spriječile direktno učešće američkih snaga u ovoj operaciji.

Izvještaj dolazi usred izvještaja o rastućoj ulozi UAE u događajima vezanim za Iran i njihovoj povećanoj sigurnosnoj saradnji s Izraelom. Američki ambasador u Izraelu je prethodno objavio da je Izrael UAE-u obezbijedio sistem protivraketne odbrane Iron Dome kako bi se suprotstavio iranskim napadima.

Telegraph je također izvijestio o proširenju vojne saradnje između UAE, Izraela i SAD-a tokom rata. Međutim, neki analitičari su upozorili da bi produbljivanje ove saradnje moglo navesti neke arapske zemlje da UAE smatraju partnerom u izraelskim vojnim akcijama u regiji.