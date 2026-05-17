Cionistički mediji: Kina smatra Iran važnim partnerom protiv SAD-a / Peking neće žrtvovati svoje odnose s Teheranom radi Washingtona

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionističke novine Haaretz analizirale su nedavno putovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u Kinu i njegov utjecaj na iransko pitanje, te izvijestile da su proračuni Washingtona na ovom putovanju propali.

Cionistički mediji su napisali: Donald Trump se nadao da će postići "potpunu pobjedu" po pitanju Irana prije svog putovanja u Kinu, uključujući potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i postizanje novog nuklearnog sporazuma koji je bolji od onog pod Barackom Obamom.

Kina nema namjeru da se distancira od Irana

Haaretz je dodao: Trumpovo putovanje pokazalo je da Kina nema namjeru da se distancira od Irana ili oslabi svoj strateški savez s Teheranom, te da Peking i dalje smatra Iran važnim partnerom u oblastima energetike, trgovine i geopolitičke ravnoteže protiv Sjedinjenih Država, te da nije spreman žrtvovati svoje odnose s Teheranom kako bi udovoljio Washingtonu.

Cionističke novine su pisale: Iran je također pokušao upravljati međunarodnim pritiskom sklapanjem novih sporazuma i smanjenjem ograničenja prolaska kroz Hormuški moreuz, te pokazati da i dalje ima sposobnost da utiče na energetsku sigurnost svijeta. Ova situacija je ograničila Trumpove mogućnosti za vršenje većeg pritiska ili poduzimanje vojnih akcija protiv Irana.

Kina neće igrati ulogu spasitelja Amerike

Haaretz je zaključio naglašavajući: Suprotno pretpostavci Washingtona, Kina ne samo da neće igrati ulogu spasitelja Amerike u iranskoj krizi, već bi mogla i ojačati iransku poziciju protiv američkog pritiska održavanjem bliske saradnje s Teheranom.