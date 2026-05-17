Vođa Ansarullaha: Ostat ćemo nepokolebljivi u podršci Iranu, Libanu i Palestini

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Abdul Malik Badreddin Al-Huthi je u poruci saučešća zbog mučeničke smrti komandanta brigada Al-Qassam napisao: Ovaj zločin je u nizu cionističkih zločina koji su nastavljeni protiv naroda Gaze; od ubistva i opsade do svih vrsta zločina protiv palestinskog naroda na Zapadnoj obali i napada na džamiju Al-Aksa.

Naglašavamo naš nepokolebljiv stav uz narod Gaze i druge potlačene narode Palestine i drugu djecu naše nacije u Iranu, Libanu i drugim zemljama, i naše povjerenje u Božju pobjedu protiv ovog cionističkog napada na islamsku naciju je veoma veliko.

U konačnici, džihad i sukob bit će u korist vjernika; bilo da je njegovo vrijeme dugo ili kratko, Božja pobjeda je blizu i On nam je dovoljan i najbolji zagovornik i pomagač.