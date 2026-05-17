NATO: Iran je zadržao većinu svojih raketnih kapaciteta

17 maj 2026 - 23:52
News ID: 1815611
ABNA24: Britanski mediji su, pozivajući se na informisane izvore, izvijestili da obavještajne agencije NATO-a vjeruju da je Iran, uprkos nedavnim napadima, zadržao značajan dio svojih raketnih kapaciteta i podzemne infrastrukture i da je sposoban da nastavi sukob ako bude potrebno.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), NATO je u izvještaju objavio da obavještajne procjene ukazuju na to da Iran i dalje ima pristup većini svog raketnog arsenala i podzemnih objekata.

Prema izvještaju Al-Akhbara, navedeni izvori kažu da je Teheran zadržao najmanje 60 posto svojih raketnih kapaciteta; problem koji ukazuje na ograničenu štetu na glavnoj strukturi ovog vojnog kapaciteta.

Također, prema procjenama američkih obavještajnih službi navedenim u izvještaju, oko 90 posto iranskih lansirnih mjesta i vojnih skladišta je u potpunosti ili djelimično operativno. Ove procjene ukazuju na to da Iran ima sposobnost da mjesecima izdrži bilo kakvu potencijalnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Posmatrači smatraju da ove procjene odražavaju sposobnost Irana da održava stratešku infrastrukturu i obnovi svoje kapacitete nakon napada; nešto što bi, kako kažu, moglo uticati na ravnotežu odvraćanja u regiji, kao i na tok bilo kakvih budućih pregovora ili napetosti.

