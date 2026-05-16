Ammar Hakim poziva na nastavak potrage za masovnim grobnicama

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Sayyed Ammar Hakim, vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, pozvao je u subotu na nastavak potrage kako bi se otkrile masovne grobnice i razjasnila sudbina nestalih, naglašavajući da ovi zločini ne podliježu zastari.

U izjavi povodom Nacionalnog dana masovnih grobnica, rekao je: Protivimo se zločinu koji ne podliježe zastarenju i boli koju ni godine neće ugasiti; jer je mlin ugnjetavanja, diktature i mračnog terorizma zdrobio hiljade nevinih ljudi, uključujući djecu, žene i starije osobe.

Hakim je dodao: "Podržavamo nastavak potrage za masovnim grobnicama, jer još uvijek postoji veliki broj nestalih osoba, njihova sudbina i mjesto sahrane su nepoznati; uključujući i neke članove porodice Imama Hakima. Također je neophodno da se buduće generacije upoznaju s ovim zločinima kroz obrazovni sistem i službeno nacionalno sjećanje."