Al-Qassam: "Izz al-Din al-Haddad" je ubijen u operaciji koja je jasno prekršila sporazum o prekidu vatre

Prema novinskoj agenciji Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA -, Brigade Al-Qassam su objavile da je Izz al-Din al-Haddad (Abu Suhaib) poginuo u gradu Gazi.

U saopštenju Brigada Al-Qassam navodi se: Ovaj veliki komandant je poginuo u kukavičkoj operaciji atentata od strane neprijatelja u centru grada Gaze, što je jasno kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Al-Qassam je dodao: Ovaj veliki incident je samo dodatna motivacija koja ohrabruje nepokolebljivu naciju i njen herojski otpor da nastave put borbe i otpora.

Ranije su izraelska vojska i Šin Bet objavili smrt Izza al-Dina al-Haddada, tvrdeći da je on bio komandant vojnog krila Hamasa i posljednji visoki komandant Hamasa koji je odigrao ulogu u incidentu 7. oktobra 2023. (15. Mehr 1402).

Palestinski mediji su u petak izvijestili da je, pored atentata na al-Haddada, izraelska vojska ciljala i stambenu zgradu u zapadnom dijelu grada Gaze.

Izraelski izvori su također objavili da su režimske zračne snage koristile dronove i borbene avione za bombardiranje Haddadovog stana i istovremeno ciljale vozilo koje se udaljavalo od lokacije.

Prema izraelskim vojnim izvorima, u operaciji su učestvovala tri borbena aviona i korišteno je 13 bombi.

Izz al-Din Haddad (Abu Suhaib), šef vojnog krila Hamasa u Pojasu Gaze, bio je ključna figura u palestinskom otporu, poznat u cionističkim medijima kao "Duh Kasama" nakon što je preživio nekoliko izraelskih pokušaja atentata. Nakon operacije Oluja al-Aksa, popeo se na najvišu vojnu poziciju u Gazi i, prema izraelskim medijima, bio je odgovoran za reorganizaciju vojne strukture pokreta posljednjih mjeseci.

Cionistički izvori su priznali da je Haddad osmislio strukturu koja će nastaviti djelovati čak i nakon njegovog atentata.