Erdogan: Provokativne akcije Izraela moraju prestati

Prema novinskoj agenciji Ahlul-Bayt (a.a) - ABNA -, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je na regionalnu stabilnost i prekid rastućih tenzija s Iranom, naglašavajući da provokativne akcije Izraela moraju prestati.

Na putu nazad u svoju zemlju iz Kazahstana, turski predsjednik najavio je da će Turska nastaviti težiti jačoj regionalnoj saradnji, dubljim odbrambenim sposobnostima i obnovljenom diplomatskom angažmanu sa saveznicima NATO-a i Evropske unije, istovremeno pozivajući na stabilnost na Bliskom istoku.

Osvrćući se na agresiju SAD-a i cionističkog režima protiv Irana, Erdogan je novinarima rekao: "Prvo, izraelske provokacije moraju biti neutralizirane, a zatim se može uspostaviti pravi mir."

Napomenuo je da su beskrajne provokacije Izraela među glavnim faktorima trenutne regionalne krize.

Također je upozorio da Tel Aviv nastoji proširiti rat po cijelom Bliskom istoku zbog vlastitih ambicija.

Turski predsjednik je rekao da će zemlja nastaviti s maksimalnim naporima kako bi spriječila da se trenutni previranja pretvore u složeniju krizu. Također je izjavio da regionalne probleme moraju riješiti same zemlje regije.

Erdogan je dodao: "Ako se želi trajna stabilnost u regiji, svi moraju ostaviti po strani kratkoročne kalkulacije. Zemlje moraju braniti prava svojih građana, a ne interese aktera izvan regije."

Također je izjavio da trajni mir na Bliskom istoku zahtijeva prekid eskalacije tenzija i kratkoročnih političkih kalkulacija.