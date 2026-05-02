Demonstracije u Bahreinu protiv režima Al Khalife

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), narod Bahreina demonstrirao je na nekim mjestima osuđujući zločin oduzimanja državljanstva i prisilne migracije određenom broju građana.

U svom protestnom maršu, Bahreinci su, držeći slike ajetullaha Ise Qassema i određenog broja bahreinskih političkih zatvorenika, skandirali slogane protiveći se prisustvu američkih snaga u njihovoj zemlji i protiveći se normalizaciji odnosa sa cionističkim režimom.

Također su nosili rukom pisane bilješke na kojima je bilo napisano; "Ova nacija neće biti poražena, neće se povući i neće stati", skandirali su u znak solidarnosti s političkim zatvorenicima u zemlji.

Šejh Isa Qassem je također odluku vlade Al Khalife o oduzimanju državljanstva određenom broju građana nazvao činom suprotnim ustavu zemlje.

Naglasio je da je svaka promjena u pitanju državljanstva čin suprotan ustavu i bijeg od zakona, a izvan toga, bijeg od legitimnih prava, i sve što je nelegitimno ostat će nelegitimno, a božanski zakon je nepromjenjiv.