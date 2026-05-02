Demonstracije u Bahreinu protiv režima Al Khalife

2 maj 2026 - 23:57
News ID: 1809002
ABNA24: Narod Bahreina demonstrirao je u znak protesta protiv akcije vlade Al Khalife da oduzme državljanstvo određenom broju građana zemlje.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), narod Bahreina demonstrirao je na nekim mjestima osuđujući zločin oduzimanja državljanstva i prisilne migracije određenom broju građana.

U svom protestnom maršu, Bahreinci su, držeći slike ajetullaha Ise Qassema i određenog broja bahreinskih političkih zatvorenika, skandirali slogane protiveći se prisustvu američkih snaga u njihovoj zemlji i protiveći se normalizaciji odnosa sa cionističkim režimom.

Također su nosili rukom pisane bilješke na kojima je bilo napisano; "Ova nacija neće biti poražena, neće se povući i neće stati", skandirali su u znak solidarnosti s političkim zatvorenicima u zemlji.

Šejh Isa Qassem je također odluku vlade Al Khalife o oduzimanju državljanstva određenom broju građana nazvao činom suprotnim ustavu zemlje.

Naglasio je da je svaka promjena u pitanju državljanstva čin suprotan ustavu i bijeg od zakona, a izvan toga, bijeg od legitimnih prava, i sve što je nelegitimno ostat će nelegitimno, a božanski zakon je nepromjenjiv.

