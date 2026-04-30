Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok se Sudan suočava s najvećom humanitarnom krizom na svijetu i rizikom od gladi koja prijeti milionima, istraživački izvještaj britanskih novina The Guardian otkrio je drugo lice rata u zemlji.

Prema izvještaju, komandanti Snaga za brzi odgovor, koji su optuženi za genocid, koriste Ujedinjene Arapske Emirate kao "rezervnu riznicu" i sigurno utočište za skrivanje svog ogromnog bogatstva i bogatstva članova svojih porodica.

Dubai; „vojnoindustrijski kompleks“ Komandanata za brzo reagovanje

Izvještaj, koji je objavio novinar Mark Townsend, pokazuje da je Dubai postao vitalni centar za „vojnoindustrijski kompleks“ koji se proteže od Afrike do Bliskog istoka. Istraga američke grupe The Sentry pokazuje da su članovi porodice Mohammeda Hamdana Daqloua (Hamidatija) i subjekti povezani s njim, koji su predmet sankcija, kupili više od 20 luksuznih nekretnina u UAE vrijednih procijenjenih 22 miliona dolara (17,7 miliona funti).

Ova investicija u nekretnine, koja je stečena u isto vrijeme kada su milioni ljudi raseljeni u Sudanu, svoje korijene uglavnom duguje „krijumčarenom zlatu“. Otkako je Hamedati preuzeo najveći rudnik zlata u Darfuru 2017. godine, mreža kompanija sa sjedištem u UAE omogućila mu je da plemeniti metal pretvori u valutu, kapitalizirajući poziciju Dubaija kao globalnog centra za trgovinu zlatom.

Planovi prosperiteta; vile u blizini Trump Cluba i Burj Khalife

Procurjeli dokumenti otkrivaju detaljne detalje o nekretninama porodice Daqlou:

Vile na hipodromu: Hamedatijevi rođaci kupili su luksuzne vile sa šest spavaćih soba u zatvorenom naselju u blizini dubaijskog hipodroma putem Prodigious-a, kompanije povezane s trgovinom zlatom i podložne američkim sankcijama zbog finansiranja militanata.

U blizini Trump Golf Cluba: Hamedatijeva supruga kupila je parcelu od 627.000 funti u luksuznom stambenom kompleksu u blizini Trump International Golf Cluba, šest mjeseci nakon početka krvavog rata.

Stanovi u Burj Khalifi: Finansijski savjetnici i komandanti povezani sa Snagama za brzo reagovanje, poput Mustafe Ibrahima Abdela Nabija (koji je pod sankcijama Velike Britanije i EU), kupili su luksuzne stanove u Burj Khalifi vrijedne više od pola miliona funti.

UAE: Vojna podrška i finansijski objekti

Ova istraga daje jasnu sliku uloge UAE u Sudanu. Pored stalnih međunarodnih optužbi protiv Abu Dhabija za snabdijevanje oružjem i regrutovanje plaćenika (uključujući kolumbijske plaćenike) za Snage za brzo reagovanje, UAE se sada pojavio kao finansijski sponzor.

„UAE ne samo da naoružava milicije, već im i dozvoljava da izaberu Dubai kao sjedište dijela svog vojno-industrijskog kompleksa i sigurno utočište za svoje bogatstvo“, kaže Nick Donovan, viši istražitelj u The Sentryju.

Paradoks smrti i prosperiteta

Šokantna otkrića dolaze nakon što su UN potvrdile da napadi Snaga za brzu podršku na Al-Fasher nose „znakove genocida“.

S vođama milicija i njihovim porodicama koje žive u zatvorenim zajednicama u Dubaiju, 33 miliona Sudanaca očajnički treba pomoć da bi preživjeli.

Iako porodica Daqlou negira bilo kakvu krivicu i tvrdi da se bavi "legitimnim" poslovnim aktivnostima poput trgovine stokom, bliske veze između luksuznih nekretnina, mreža za krijumčarenje zlata i sankcionisanih kompanija dovode UAE u direktan sukob s njihovim međunarodnim obavezama i pokazuju kako su finansijski objekti Dubaija pomogli u održavanju gorućeg rata u Sudanu.