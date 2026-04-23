Hamas hitno obavijestio Vijeće za mir u Gazi nakon ubistva 5 Palestinaca

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - glasnogovornik Hamasa pozvao je Vijeće za mir da obaveže režim da zaustavi genocid u Pojasu Gaze nakon ubistva pet Palestinaca u izraelskom napadu dronom na sjever Gaze.

Glasnogovornik Hamasa Hazem Qassem izjavio je u četvrtak, reagujući na ubistvo petero Palestinaca, uključujući troje djece, u napadu dronom izraelskog režima na sjeverni Pojas Gaze: "Strašivi masakr koji je okupacijska vojska počinila u sjevernom Pojasu Gaze, tokom kojeg je direktno ciljala palestinsku djecu, zapravo je još jedan dokaz nastavka genocidnog rata u raznim područjima Pojasa Gaze."

Hazem Qassem je rekao: "Napad dronom na grupu palestinskih građana na trgu grada Beit Lahia u sjevernom dijelu Gaze, koji je rezultirao ubistvom petero Palestinaca, uključujući troje djece, novi je zločin u lancu ubistava i kontinuiranih kršenja prava od strane okupacijskog režima."

Prema Sadiju Al-Baladu, glasnogovornik Hamasa je dodao: "Ovaj zločin pokazuje sve veću nesposobnost takozvanog "Vijeća za mir" da prisili okupacijski režim da zaustavi svoja kršenja prava ili ispuni svoje obaveze iz bilo kojeg sporazuma."

Naglasio je: "Ovi zločini jasno pokazuju da je vojna mašinerija okupacijskog režima zapravo odgovorna za počinjenje genocida i kršenje međunarodnih i humanitarnih zakona."

Na kraju, Hazem Qassem je pozvao posredničke strane, zemlje garantore i članice Vijeća za mir da ispune svoje odgovornosti u prisiljavanju okupacionog režima da zaustavi genocid nad Pojasom Gaze.