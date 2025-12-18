Iran razvio brzo skenirajući dron sposoban za identifikaciju ciljeva na zemlji

Prema objavljenim tehničkim specifikacijama, bespilotna letjelica koju je razvio Institut za istraživanje svemira oslanja se na brzo snimanje iz zraka i vještačku inteligenciju, omogućavajući izviđanje i nadzor na zemlji u kratkom vremenskom periodu.

Sistem leta ima mogućnosti kao što su visoka agilnost i brzina, vertikalno polijetanje i slijetanje, lansiranje bez piste, kratko vrijeme oporavka i sposobnost autonomnog leta, skup karakteristika koje ga čine pogodnim za brze misije orijentisane na odgovor.

Bespilotna letjelica ima operativni domet od 10 km, maksimalnu brzinu od 250 km/h, trajanje leta od 20 minuta, plafon leta od 1.500 metara, težinu od oko 1 kg i brzinu krstarenja od 120 km/h.

Jedan od fokusa Instituta za istraživanje svemira je na dizajniranju laganih, misijski orijentiranih bespilotnih letjelica sposobnih za brzo izviđanje i snimanje iz zraka.

Tokom protekle decenije, industrija bespilotnih letjelica Islamske Republike Iran prošla je kroz izuzetnu transformaciju, napredujući od lokalizovane sposobnosti do značajne globalne sile.

Zapanjujući uspjeh Irana leži u inteligentnoj integraciji postojećih komercijalnih tehnologija, kombinirajući ih u jednostavne, pouzdane i isplative platforme koje se masovno proizvode kako bi zadovoljile specifične zahtjeve modernog asimetričnog ratovanja.

Od Afrike do Južne Amerike, dronovi služe kao instrumenti strateškog utjecaja, proširujući iranski geopolitički doseg i učvršćujući njegovu ulogu istaknutog proizvođača i izvoznika tehnologije dronova vojne klase.