Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izvori vijesti su objavili da cionistički režim, uz podršku Sjedinjenih Država, jača novi narativ koji smatra da je prekid sporazuma o prekidu vatre s Libanom izvjesan i predstavlja ga kao uvod u daljnji pritisak na Hezbollah i libanonsku vladu.

Al-Akhbar Lebanon je napisao: Izrael u svojoj propagandi tvrdi da Hezbollah obnavlja svoju vojnu moć; ova tvrdnja je iznesena istovremeno s atentatom na vojnog komandanta Hezbollaha, šehida Haithama Tabatabaeija i njegovih pratilaca.

Vojna cenzura cionističkog režima spriječila je izričito izražavanje stava generalnog sekretara Hezbollaha, šejha Naima Qassema, koji je naglasio da „stranka ima pravo odgovoriti i sama će odrediti svoje vrijeme“.

Mediji i krugovi povezani s Izraelom upozorili su da će svaki odgovor Hezbollaha biti dočekan snažnijim izraelskim odgovorom, slično diplomatskom pritisku prošle godine kako bi se spriječio Hezbollah da odgovori na atentate.

Posjeta egipatskog ministra vanjskih poslova Badra Abdela Atija Bejrutu također je završila bez ikakvih konkretnih rezultata; obaviješteni izvori naglasili su da nije održan sastanak s Hezbollahom i da se spor s Izraelom još uvijek vodi na nivou egipatske opće obavještajne službe.

Posljednjih sedmica Sjedinjene Američke Države i Izrael oblikuju zajednički narativ koji sporazum o prekidu vatre smatra neuspjehom i poziva na direktne pregovore između Libana i Izraela; navedeni cilj ovih pregovora je razoružavanje Hezbolaha prije kraja godine.

Izraelski general je izjavio da sigurnosni sporazumi samo kupuju vrijeme i da krajnja strategija mora biti potpuna promjena okruženja i eliminacija Hezbollahovih sposobnosti.

Operacijama poznatim kao "rat između ratova", uključujući atentate, uništavanje skladišta, napade na infrastrukturu i psihološko ratovanje, Izrael nastoji postepeno oslabiti Hezbollah i gurnuti Libanon do tačke u kojoj ne može podnijeti cijenu Hezbollahovog kontinuiranog prisustva kao paralelne oružane snage vladi.

Ova strategija uključuje ekonomski pritisak presjecanjem iranskih finansijskih kanala, društveni pritisak smanjenjem mogućnosti regrutacije trupa na jugu i Beki, te vojni pritisak udaranjem na komandu i domaću proizvodnju dronova i raketa.

U tom kontekstu, ponovljene prijetnje Sjedinjenih Država i Izraela pod nazivom "rok" i "posljednje upozorenje" jasan su pokušaj nametanja prisilnog puta Libanu: ili će se Hezbollah razoružati ili će prihvatiti odgovornost za novi rat.

Ove poruke nisu upućene samo Libanu, već i unutrašnjoj izraelskoj zajednici, kako bi pokazale da sigurnosne institucije ne namjeravaju ponovo ignorisati opasnost od "tihe akumulacije moći" Hezbollaha.