Predsjednica Međunarodnog krivičnog suda obećava otpor američkim sankcijama usred istrage genocida u Gazi

"Nikada ne prihvatamo bilo kakav pritisak ni od koga po pitanjima tumačenja zakonskog okvira i presuđivanja slučajeva", rekla je sutkinja Akane delegacijama iz 125 država članica MKS-a prvog dana godišnjeg sastanka institucije u ponedjeljak.

Ranije ove godine, američki predsjednik Donald Trump sankcionirao je devet članova osoblja MKS-a, uključujući šest sudija i glavnog tužioca Karima Khana, zbog vođenja slučajeva koji uključuju američke i izraelske zvaničnike.

Washington sada razmatra proširenje sankcija na cijeli sud.

Šef Međunarodnog krivičnog suda (ICC) je istakao da su sankcije, koje uključuju zamrzavanje imovine i isključenje iz američkog finansijskog sistema, poremetile porodične živote ciljanih zvaničnika i poremetile njihove finansijske transakcije, čak i u državama članicama ICC-a u Evropi.

Sa sjedištem u Hagu, ICC je privukao globalnu pažnju u novembru prošle godine kada je presudio da postoje "razumni razlozi" za zaključak da izraelski premijer Benjamin Netanyahu i njegov bivši ministar rata Yoav Gallant snose "krivičnu odgovornost" za "sistematske ratne zločine i zločine protiv čovječnosti" u Gazi.

Izrael je do sada ubio preko 70.000 Palestinaca od pokretanja genocidnog rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine, prije nego što je postignut sporazum o prekidu vatre, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, u opkoljenom pojasu prošlog oktobra.

Prošlog mjeseca, Međunarodni krivični sud (MKS) odbio je izraelsku žalbu za poništenje naloga za hapšenje Netanyahua i Gallanta. U saopštenju, sud je naveo da izraelski zahtjev za žalbu na naloge "nije pitanje na koje se može uložiti žalba".

SAD su prethodno uvele sankcije sudskim zvaničnicima zbog njihove uloge u istrazi zločina počinjenih u Afganistanu koji su povezani s američkim vojnim akcijama.

Osnovan 2002. godine, MKS djeluje na osnovu ugovora koji mu daje nadležnost za krivično gonjenje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Važno je napomenuti da ni Izrael ni SAD nisu članovi suda, koji priznaje državu Palestinu kao člana i tvrdi da ima nadležnost nad akcijama na palestinskim teritorijama.

Sud nema policijske snage i oslanja se na države članice da izvršavaju naloge za hapšenje.